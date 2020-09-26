مواعيد مباريات السبت 26 سبتمبر 2020.. طنطا يتحدى الأهلي وريال مدريد ضيف بيتيس

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 12:21

كتب : FilGoal

الأهلي - نادي مصر

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز ويلعب طنطا ضد الأهلي في ملعب السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي الواحدة والنصف ظهرا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وتنقل قناة beIN Sports 1 المباراة.

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وتنقل القناة ذاتها في السادسة والنصف مساء مباراة وست بروميتش ألبيون ضد تشيلسي.

وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل قناة beIN Sports 1 المباراة.

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