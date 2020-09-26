مواعيد مباريات السبت 26 سبتمبر 2020.. طنطا يتحدى الأهلي وريال مدريد ضيف بيتيس
السبت، 26 سبتمبر 2020 - 12:21
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز ويلعب طنطا ضد الأهلي في ملعب السلام.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.
وفي الواحدة والنصف ظهرا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وتنقل قناة beIN Sports 1 المباراة.
وتنقل القناة ذاتها في السادسة والنصف مساء مباراة وست بروميتش ألبيون ضد تشيلسي.
وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل قناة beIN Sports 1 المباراة.
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