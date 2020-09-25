أحمد حمدي حكما لـ طنطا والأهلي.. الفريقان لم يفوزا معه من قبل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين أحمد حمدي لإدارة مباراة طنطا والأهلي غدا السبت في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويعاون حمدي كل من: رضا جبر وأحمد الكيال كحكمين مساعدين، وشريف حسن كحكم رابع، وعمرو الشناوي حكم فيديو، ومحمد التابعي مساعد حكم فيديو.

ولم يدر حمدي سوى مباراة واحدة للأهلي في السابق، كانت في مواجهة طلائع الجيش موسم 2017\2018، وانتهت بالتعادل 1-1.

كما أدار مباراتين لـ طنطا، كلاهما في الموسم الحالي، أمام الإسماعيلي ومصر للمقاصة، انتهت الأولى بالتعادل، والثانية بالهزيمة.

الأهلي –بطل الدوري رسميا- يعتلي قمة المسابقة برصيد 76 نقطة، فيما يتواجد طنطا المركز 18 –الأخير- برصيد 18 نقطة.

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