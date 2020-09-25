ناشئ الزمالك يجري جراحة لإعادة بناء الرباط الصليبي

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 23:04

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الرحمن عماد ناشئ الزمالك

خضع عبد الرحمن عماد مدافع فريق النادي مواليد ٢٠٠١، لعملية جراحية خلال الساعات الماضية لإعادة بناء الرباط الصليبي بالمنظار وتهذيب الغضروف الداخلي.

وأكد وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بالنادي أنه قام باجراء الجراحة للاعب بأحد المستشفيات الخاصة على نفقة النادي، مؤكدا أنها تمت بنجاح وأن حالة عماد بخير.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين أن عماد سيبدأ عمليات التأهيل عقب فك الغرز بعد أسبوعين من موعد العملية.

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واختتم بأن فترة غياب اللاعب ستكون ٦ أشهر بعدها سيعود للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات والمباريات.

من جهة أخرى، قال عبد الرحمن عماد في تصريحات لـFilGoal.com: "غادرت المستشفي وأتواجد الآن بمنزلي بعد الاطمئنان على حالتي".

وأضاف "إصابتي جاءت خلال أحد اللقاءات الودية هذا الموسم".

عماد أتبع "أشكر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور علي الوقوف بجانبي وتوفير الدعم الكامل لي عقب إصابتي واجراءهم الجراحة لي، كذلك أوجه الشكر لجميع المسئولين بالقطاع وطبيب القطاع علي وقوفهم بجانبي والمساندة".

وأتم "راض بقضاء الله، ولدي ثقة بالعودة بقوة في أقرب وقت".

عبد الرحمن عماد هو المدافع الأساسي لفريق الزمالك من مواليد عام 2001، وسبق وتم تصعيده للفريق الأول أكثر من مرة أثناء فترة ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المدرب الصربي السابق للفريق.

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