10 أيام نارية منتظرة.. ليكيب: حسام عوار وافق على الانضمام لـ أرسنال

10 أيام وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا. أيام نارية منتظرة وتحديدا في إنجلترا والسبب رغبة أرسنال في التعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الموثوقة وصول أرسنال لاتفاق مع عوار على الشروط الشخصية من أجل الانضمام لكتيبة المدفعجية.

حسام عوار وافق بالفعل على الانضمام لـ أرسنال، ولكن الأخير لم يصل حتى الآن لاتفاق مع ليون بخصوص قيمة ضم اللاعب، وفقا لـ ليكيب.

يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني لم يتقدموا بأي خطوات لضم عوار، مما جعل اللاعب يقول نعم لـ أرسنال، وفقا للتقرير الفرنسي الموثوق.

شبكة تيلي فوت الفرنسية سبقت ليكيب في الخروج بأخبار تؤكد اتفاق أرسنال مع عوار، بل وأشارت إلى تقدم أرسنال بعرض جديد لليون قريب من الـ 40 مليون يورو.

ليون متمسك بالحصول على 60 مليون يورو لبيع عوار، ولكن "المفاوضات لم تُغلق وما زالت مستمرة بين النادي الفرنسي وأرسنال"، وفقا للتقارير الفرنسية.

رغبة أرسنال في ضم عوار تأتي بناءً على طلب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب المدفعجية الذي جعل لاعب الوسط الفرنسي "الهدف رقم 1 في سوق الانتقالات".

أرسنال يطارد عوار وفي نفس الوقت يرغب في ضم الغاني توماس بارتي من أتليتكو مدريد.

موقف بارتي مختلف عن موقف عوار، فالأول يمتلك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 50 مليون يورو، على عكس عوار الذي يجب لأرسنال الوصول لاتفاق مع ناديه لضمه.

فهل ينجح أرسنال في ضم الثنائي عوار وبارتي أم واحد بينهما أو يفشل في تعزيز صفوفه قبل نهاية الميركاتو؟ ما بين الـ 10 أيام المقبلة سنعرف كل الإجابات بكل تأكيد.

حسام عوار صاحب الـ 22 عاما من أصل جزائري، ويمتد عقده مع ليون حتى 2023.

مسيرة عوار مع كرة القدم بدأت في أكاديمية فيلوربان الفرنسية قبل أن ينضم لأكاديمية ليون عام 2009.

أول عقد احترافي وقع عليه عوار مع ليون كان عام 2016، وظهر لأول مرة في مباراة رسمية مع الفريق الأول في فبراير 2017.

ومنذ فبراير 2017 وحتى الآن، لعب عوار 139 مباراة بقميص ليون ونجح في تسجيل 24 هدفا وصناعة 27.

ولم يختر عوار حتى اللحظة المنتخب الأول الذي يستعد لتمثيله، وسبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت السن.

رغم صغر سن عوار، ألا أنه ظهر رائعا أمام مانشستر سيتي وكذلك بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، وظهرت قدراته في صناعة اللعب وكذلك المرور من الخصم.

لاعبان فقط امتلكا عدد مراوغات ناجحة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أكثر من عوار (33 مراوغة)، هما نيمار وليونيل ميسي.

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