استدعاء جون أنتوي لقائمة منتخب غانا

تلقى جون أنتوي مهاجم بيراميدز، استدعاءً لينضم إلى قائمة بلاده غانا في التوقف الدولي المقبل.

وتلقى نادي بيراميدز خطابا من الاتحاد الغاني لكرة القدم باستدعاء أنتوي بدايةً من 5 أكتوبر على أن يعود يوم 13 من الشهر نفسه.

وتلعب غانا مباراتين وديتين أمام مالي وغينيا الاستوائية يومي 9 و12 أكتوبر المقبلين.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لـ تشارلز أكونور كمدير فني لـ غانا منذ تعيينه في شهر يناير الماضي.

وتألق أنتوي مؤخرا مع فريقه بيراميدز، وتجاوزت عدد أهدافه الـ100 في مسيرته مع الكرة المصرية.

أنتوي (28 عاما) استُدعي إلى صفوف منتخب غانا في أكتوبر 2017، لكنه لم يخض أي مباراة دولية مع النجوم السوداء.

وشهدت قائمة غانا استدعاء الأخوين أندري آيو، وجوردان آيو، الناشطين في كريستال بالاس وسوانزي سيتي على الترتيب.

كما يتواجد توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد، وجوزيف أيدو قلب دفاع سيلتا فيجو.

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