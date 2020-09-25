المقاولون يوقف مستحقات لاعبيه حتى نهاية الموسم

قرر محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق.

ويسري القرار حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري.

وأوضح عادل أن القرار يأتي "من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل التزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها".

يأتي ذلك بعد ساعات من خسارة المقاولون العرب بهدف دون رد أمام مصر للمقاصة في الجولة 29 من الدوري المصري اليوم الجمعة.

المقاولون عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله مع الإسماعيلي والاتحاد السكندري، قبل أن يخسر من المقاصة

ليتوقف رصيد المقاولون عند 49 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط كاملة عن بيراميدز الثالث قبل 5 جولات على النهاية.

اقرأ أيضا:

إكرامي ينتقل إلى بيراميدز

ماذا قال إكرامي في مؤتمر تقديمه بـ بيراميدز