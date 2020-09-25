رسميا – باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس بعد 10 سنوات من رحيله عن النادي

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع حارس المرمى أليكساندر ليتلييه لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل ليتلييه إلى باريس سان جيرمان من نادي أورليان بعد أن لعب بصفوفه في القسم الثاني منذ شهر يناير الماضي.

ووقع ليتلييه على عقد يربطه بـ باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم، ليكون الخيار الثالث في مركز حراسة المرمى خلف كيلور نافاس، وسيرخيو ريكو.

وصرّح ليتلييه عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "إنه شرف كبير لي أن أعود إلى باريس سان جيرمان".

🎙 Alexandre Letellier : « C’est une grande fierté pour moi de revenir au Paris Saint-Germain. Je suis ravi de retrouver mon club formateur et très enthousiaste à l’idée de m’entraîner quotidiennement avec des grands gardiens comme @NavasKeylor ou @sergiorico25. » — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2020

وأضاف: "سعيد بالعودة للتدرب في النادي مجددا، ومتحمس للغاية لفكرة التدرب بشكل يومي مع حراس مرمى عظماء مثل كيلور نافاس، وسيرخيو ريكو".

وأتم: "أتطلع إلى التحدي الكبير الذي ينتظرنا هذا الموسم".

ليتلييه (29 عاما) بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان، إذ لعب في مراحله العمرية المختلفة بين عامي 2000 و2010.

لاحقا لعب ليتلييه لأندية آنجيه، ويونج بويز السويسري، وتروا، وسارسبورج النرويجي، قبل أن ينتقل إلى أورليان ويقضي معه 6 أشهر.

ويعني انضمام ليتلييه إلى سان جيرمان، قُرب رحيل الثنائي الشاب مارسين بولكا، وجاريسون إنوسنت في السوق الصيفية الحالية.

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