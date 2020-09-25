بثنائية أحمد علي أمام الاتحاد.. إنبي يٌسقط زعيم الثغر ويصعد للمركز الخامس

انتزع إنبي المركز الخامس في ترتيب الدوري بعد فوز غال على الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وفاز إنبي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

سجل أحمد علي هدفا إنبي في اللقاء، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم، ولـ80 هدفا في الدوري المصري تاريخيا.

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وصف المباراة

بداية المباراة كانت هادئة للغاية. الحدث الأهم كان التبديل الاضطراري في صفوف إنبي بالدقيقة الـ12 ودخول محمد رزق بدلا من عبد الرحمن عامر للإصابة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ35. بينية رائعة من عمر فتحي "سافيولا" وأحمد علي ينفرد ليسدد بيسراه من لمسة واحدة ويسجل في الشباك من بين قدمي محمود الزنفلي.

محمد الصباحي حكم اللقاء احتسب تسللا على أحمد علي بعد راية المساعد، لكن بالرجوع لتقنية الفيديو تبين صحة الهدف واحتسب.

وكاد الاتحاد السكندري يتعادل في الدقيقة الـ44 عن طريق رزاق سيسيه الذي سدد في الدفاع لترتد له الكرة ويسدد مجدد لكن في القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

طلعت يوسف بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات ودخول أحمد راشد بدلا من عبد الغني محمد.

الاتحاد السكندري أهدر هدفا محققا مرة أخرى في الدقيقة الـ53. لمسة من خالد قمر تضع كريم الديب منفردا بالمرمى ولكنه يسدد بجانب القائم

طلعت يوسف لجأ لدكته هنا بدخول محمود قاعود بدلا من عمر فتحي "سافيولا" في الدقيقة الـ56.

في المقابل رد طلعت يوسف بثلاثة تبديلات دٌفعة واحدة بالدقيقة الـ61. شارك أحمد نبيل مانجا، والسيد سالم، ومحمد الصباحي بدلا من كريم الديب، وصبري رحيل، ومروان عطية.

التبديل التالي كان من إنبي في الدقيقة الـ66 ودخول أحمد العجوز وفيستون عبد الرازق بدلا من زياد كمال وتونيا تيسديل.

أحمد علي يُنهيها

أحمد علي أنهى اللقاء في الدقيقة الـ70 بهدف ثان. بدأت القصة هين توغل من الجهة اليمنى وسدد لكن في الدفاع وتحولت إلى ركنية.

نٌفذت الركنية وقابلها رامي صبري برأسية، لكن أحمد علي استلمها في طريقها للمرمى وتطرفت الكرة على الجهة اليسرى، ورغم ذلك سددها علي من الزاوية الضيقة بين قدمي الزنفلي مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه.

آخر أوراق الاتحاد السكندري كانت في الدقيقة الـ83 بدخول خالد الغندور بدلا من هشام محمد.

ورغم التبديلات لكن ظلت المباراة هادئة بلا خطورة تذكر، لكن الفرص كانت شحيحة.

حاول إسلام جمال المتقدم متابعة الكرة أمام المرمى في الدقيقة الـ92، لكنها طالت إلى ركلة مرمى، لينتهي اللقاء بفوز إنبي بثنائية.

الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة الـ41 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ38 متراجعا للمركز الثامن.

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