محمد إبراهيم يكشف حقيقة العروض المقدمة له.. وموقفه الحالي
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 21:23
كتب : FilGoal
أوضح محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة عن حقيقة العروض التي وصلته مؤخرا وموقفه من الموسم المقبل.
محمد إبراهيم
النادي : مصر للمقاصة
مصر للمقاصة فاز على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء. مباراة شارك فيها محمد إبراهيم بشكل كامل.
video:1
هدف فوز #مصر_للمقاصة على #المقاولون_العرب عن طريق ميدو جابر ⚽️🚀#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/aloo1i8Dqt— WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 25, 2020
وقال محمد إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 عقب اللقاء: "مستوانا الحالي المتميز بسبب إيهاب جلال. بشكل شخصي أتمنى له التوفيق في مستقبله لأنه كان سببا في عودتي لمستواي من جديد".
وعن العروض التي تصله، قال إبراهيم "من يريد محمد إبراهيم سيكون ذلك من خلال مصر للمقاصة لأن عقدي ما زال ممتدا لموسم مقبل هنا ولن أتخذ أي خطوى سوى من خلالهم".
إبراهيم أتبع "لم أوقع لأي فريق حتى الآن ومن يريدني فعليه التواصل مع النادي وليس معي أنا.
وأتم "ولو وصلني عرضين خارجي ومصري سأفضل المصري بنسبة كبيرة".
وارتبط اسم محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي ومنافسة من بيراميدز ونادي آخر سعودي.
اقرأ أيضا:
الأهلي يعلن موعد تحديد موقف فايلر