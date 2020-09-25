كوريري ديللو سبورت: مايورال قريب من الانتقال إلى روما

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 20:44

كتب : FilGoal

بورخا مايورال

اقترب بورخا مايورال من مغادرة فريقه ريال مدريد، ووجهته المقبلة هي نادي روما الإيطالي.

صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت أن روما دخل في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد من أجل ضم مايورال.

وذكر التقرير أن المفاوضات تثير في اتجاه جيد، وأن الاتفاق بات قريبا على انتقال اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.

أخبار متعلقة
توني سيلفا يُحلل لـ في الجول حارس تشيلسي الجديد: لا يتردد في قراراته.. ومميزاته عن كيبا رسميا – العاشر.. كاندريفا ينتقل إلى سامبدوريا سواريز يرد على ميسي: سأفتقدك يا صديقي.. لا تدع أحدا يشوه عظمتك مؤتمر أنشيلوتي: رونالدو سجل 56 هدفا في وجود جيمس.. وهذه رسالتي لـ كالفيرت ليوين

وينتهي عقد مايورال مع ريال مدريد في صيف 2021، وبالتالي يبحث عن الاستفادة من بيعه ماديا هذا العام.

وبحث روما عن مهاجم منذ بداية سوق الانتقالات، لكن المفاوضات مع أركاديوش ميليك لاعب نابولي تعثرت مؤخرا.

ويضم روما في صفوفه 4 لاعبين إسبان بالفعل، هم: باو لوبيز، وكارليس بيريز، وبيدرو رودريجيز، وجونزالو فيار.

ولعب مايورال معارا لـ ليفانتي في الموسمين الماضيين، وسجّل معه 14 هدفا في 69 مباراة، وصنع 4 أهداف.

مايورال (23 عاما) برز في 2015 عندما قاد منتخب إسبانيا تحت 19 عاما للفوز ببطولة أوروبا، وتوج هدافا للمسابقة.

وتم تصعيد مايورال للفريق الأول لـ ريال مدريد لأول مرة في نفس العام، قبل أن يخرج معارا لـ فولفسبورج، ولـ ليفانتي لاحقا.

وكان مايورال المهاجم الثاني لـ ريال مدريد في موسم 2017\2018، وسجّل وقتها 7 أهداف في 24 مشاركة، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ويفتح رحيل مايورال الباب أمام استمرار الصربي لوكا يوفيتش في صفوف ريال مدريد.

وتواجد مايورال على مقاعد بدلاء ريال مدريد خلال التعادل السلبي 0-0 أمام ريال سوسيداد في أولى مباريات الميرنجي بالموسم الجديد قبل أسبوع.

اقرأ أيضا:

إكرامي ينتقل إلى بيراميدز

ماذا قال إكرامي في مؤتمر تقديمه بـ بيراميدز

بورخا مايورال ريال مدريد روما
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: أتليتكو مدريد سيضم كافاني إن رحل كوستا 2 دقيقة | أوروبا
تنس - مواجهة نارية لـ ميار شريف في الدور الأول من رولان جاروس 6 دقيقة | رياضات أخرى
كوريري ديللو سبورت: مايورال قريب من الانتقال إلى روما 25 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر تقديم إكرامي: عن سبب الانضمام إلى بيراميدز.. وهل يعود لو طلبه الأهلي؟ ومستقبله الإداري 43 دقيقة | الدوري المصري
رغم رحيل إيهاب جلال.. المقاصة ينتصر أمام المقاولون ويواصل مسيرته الإيجابية ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0)-(1) إنبي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع شريف إكرامي ساعة | مصر
وادي دجلة لـ في الجول: الأهلي يرغب في استعادة رمضان بيكام.. ولكن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني
قد ينال إعجابك