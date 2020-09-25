كوريري ديللو سبورت: مايورال قريب من الانتقال إلى روما

اقترب بورخا مايورال من مغادرة فريقه ريال مدريد، ووجهته المقبلة هي نادي روما الإيطالي.

صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت أن روما دخل في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد من أجل ضم مايورال.

وذكر التقرير أن المفاوضات تثير في اتجاه جيد، وأن الاتفاق بات قريبا على انتقال اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.

وينتهي عقد مايورال مع ريال مدريد في صيف 2021، وبالتالي يبحث عن الاستفادة من بيعه ماديا هذا العام.

وبحث روما عن مهاجم منذ بداية سوق الانتقالات، لكن المفاوضات مع أركاديوش ميليك لاعب نابولي تعثرت مؤخرا.

ويضم روما في صفوفه 4 لاعبين إسبان بالفعل، هم: باو لوبيز، وكارليس بيريز، وبيدرو رودريجيز، وجونزالو فيار.

ولعب مايورال معارا لـ ليفانتي في الموسمين الماضيين، وسجّل معه 14 هدفا في 69 مباراة، وصنع 4 أهداف.

مايورال (23 عاما) برز في 2015 عندما قاد منتخب إسبانيا تحت 19 عاما للفوز ببطولة أوروبا، وتوج هدافا للمسابقة.

وتم تصعيد مايورال للفريق الأول لـ ريال مدريد لأول مرة في نفس العام، قبل أن يخرج معارا لـ فولفسبورج، ولـ ليفانتي لاحقا.

وكان مايورال المهاجم الثاني لـ ريال مدريد في موسم 2017\2018، وسجّل وقتها 7 أهداف في 24 مشاركة، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ويفتح رحيل مايورال الباب أمام استمرار الصربي لوكا يوفيتش في صفوف ريال مدريد.

وتواجد مايورال على مقاعد بدلاء ريال مدريد خلال التعادل السلبي 0-0 أمام ريال سوسيداد في أولى مباريات الميرنجي بالموسم الجديد قبل أسبوع.

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