الإسماعيلي يعين أبو طالب العيسوي مدربا عاما

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 19:11

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

قرر نادي الإسماعيلي تعيين أبو طالب العيسوي في منصب المدرب العام للفريق.

ليكون الجهاز الفني للدراويش مكونا من البرازيلي ريكاردو كمدير فني، وأحمد العجوز كمدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة، والعيسوي كمدرب عام، ورودلفو كمخطط للأحمال، وسعفان الصغير كمدرب لحراس المرمى.

وسبق للعيسوي قيادة الإسماعيلي تدريبيا في مناسبتين، وكانت الأخيرة عام 2017.

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ويبدأ العيسوي مهام عمله اعتبارا من غدا السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل.

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