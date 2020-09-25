رسميا – العاشر.. كاندريفا ينتقل إلى سامبدوريا
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 19:00
كتب : FilGoal
أعلن نادي سامبدوريا عن تعاقده مع أنطونيو كاندريفا قادما من إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية.
أنطونيو كاندريفا
النادي : سامبدوريا
وذكر سامبدوريا أنه تعاقد مع كاندريفا بعقد يربطه بالنادي حتى صيف 2024.
📄 #Candreva è blucerchiato: il centrocampista si lega alla #Sampdoria fino al 2024 ➡️ https://t.co/o3QP8ZgTFS pic.twitter.com/RhRNDqXSF1— U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 25, 2020
كاندريفا (33 عاما) انضم إلى إنتر قادما من لاتسيو عام 2016 مقابل 22 مليون يورو.
وخاض كاندريفا 151 مباراة بقميص إنتر، سجل خلالها 18 هدفا، وصنع 31، وساهم في وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي رغم خروجه من التشكيل الأساسي لـ أنطونيو كونتي.
وسبق لـ كاندريفا اللعب في أندية أودينيزي، وليفورنو، ويوفنتوس، وبارما، وتشيزينا، قبل أن يقضي فترته الأنجح بين صفوف لاتسيو.
ويمتلك كاندريفا 54 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجّل خلالها 7 أهداف.
الجناح الأيمن المخضرم هو الصفقة رقم 10 لـ سامبدوريا هذا الصيف، بعد الدنماركي ميكيل دامسجارد، والنرويجي كريستوفر أسكيلدسن، ولورنزو تونيلي، وتوماسو أوجيلو، وإريك جيربي، وماتيو ستوبا، وفيليسي داميكو، ونيكولا رافاليا، والياباني مايا يوشيدا.
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