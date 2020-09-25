رسميا – العاشر.. كاندريفا ينتقل إلى سامبدوريا

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 19:00

كتب : FilGoal

أنطونيو كاندريفا - سامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا عن تعاقده مع أنطونيو كاندريفا قادما من إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر سامبدوريا أنه تعاقد مع كاندريفا بعقد يربطه بالنادي حتى صيف 2024.

كاندريفا (33 عاما) انضم إلى إنتر قادما من لاتسيو عام 2016 مقابل 22 مليون يورو.

وخاض كاندريفا 151 مباراة بقميص إنتر، سجل خلالها 18 هدفا، وصنع 31، وساهم في وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي رغم خروجه من التشكيل الأساسي لـ أنطونيو كونتي.

وسبق لـ كاندريفا اللعب في أندية أودينيزي، وليفورنو، ويوفنتوس، وبارما، وتشيزينا، قبل أن يقضي فترته الأنجح بين صفوف لاتسيو.

ويمتلك كاندريفا 54 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجّل خلالها 7 أهداف.

الجناح الأيمن المخضرم هو الصفقة رقم 10 لـ سامبدوريا هذا الصيف، بعد الدنماركي ميكيل دامسجارد، والنرويجي كريستوفر أسكيلدسن، ولورنزو تونيلي، وتوماسو أوجيلو، وإريك جيربي، وماتيو ستوبا، وفيليسي داميكو، ونيكولا رافاليا، والياباني مايا يوشيدا.

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