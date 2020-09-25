استدعاء مهاجم هيرتا برلين للبرازيل بدلا من جيسوس المصاب
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 18:31
كتب : FilGoal
قام تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، باستدعاء ماتيوس كونيا مهاجم هيرتا برلين للتوقف الدولي المقبل.
ماتيوس كونها
النادي : هيرتا برلين
جابرييل جيسوس
النادي : مانشستر سيتي
وينضم كونيا لقائمة راقصي السامبا بدلا من جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الذي تعرض لإصابة.
البرازيل تستقبل بوليفيا في مدينة ريسيفي يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل أن ترتحل إلى ليما لمواجهة بيرو يوم 13 أكتوبر.
كونيا (21 عاما) يلعب في هيرتا برلين منذ يناير 2020، وسجّل معه 7 أهداف في 13 مباراة، بعد انتقاله إليه قادما من لايبزج.
وساهم كونيا في تأهُل البرازيل إلى أولمبياد طوكيو، بعد تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات خاضها ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 عاما، ليتوج هدافا للبطولة.
وسجل كونيا إجمالا 14 هدفا في 16 مباراة مع المنتخب الأولمبي البرازيلي.
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