استدعاء مهاجم هيرتا برلين للبرازيل بدلا من جيسوس المصاب

قام تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، باستدعاء ماتيوس كونيا مهاجم هيرتا برلين للتوقف الدولي المقبل.

وينضم كونيا لقائمة راقصي السامبا بدلا من جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الذي تعرض لإصابة.

البرازيل تستقبل بوليفيا في مدينة ريسيفي يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل أن ترتحل إلى ليما لمواجهة بيرو يوم 13 أكتوبر.

كونيا (21 عاما) يلعب في هيرتا برلين منذ يناير 2020، وسجّل معه 7 أهداف في 13 مباراة، بعد انتقاله إليه قادما من لايبزج.

وساهم كونيا في تأهُل البرازيل إلى أولمبياد طوكيو، بعد تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات خاضها ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 عاما، ليتوج هدافا للبطولة.

وسجل كونيا إجمالا 14 هدفا في 16 مباراة مع المنتخب الأولمبي البرازيلي.

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