استدعاء مهاجم هيرتا برلين للبرازيل بدلا من جيسوس المصاب

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 18:31

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - البرازيل

قام تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، باستدعاء ماتيوس كونيا مهاجم هيرتا برلين للتوقف الدولي المقبل.

ماتيوس كونها

النادي : هيرتا برلين

جابرييل جيسوس

النادي : مانشستر سيتي

هيرتا برلين
البرازيل

وينضم كونيا لقائمة راقصي السامبا بدلا من جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الذي تعرض لإصابة.

البرازيل تستقبل بوليفيا في مدينة ريسيفي يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل أن ترتحل إلى ليما لمواجهة بيرو يوم 13 أكتوبر.

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كونيا (21 عاما) يلعب في هيرتا برلين منذ يناير 2020، وسجّل معه 7 أهداف في 13 مباراة، بعد انتقاله إليه قادما من لايبزج.

وساهم كونيا في تأهُل البرازيل إلى أولمبياد طوكيو، بعد تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات خاضها ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 عاما، ليتوج هدافا للبطولة.

وسجل كونيا إجمالا 14 هدفا في 16 مباراة مع المنتخب الأولمبي البرازيلي.

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