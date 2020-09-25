سواريز يرد على ميسي: سأفتقدك يا صديقي.. لا تدع أحدا يشوه عظمتك

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

لويس سواريز - ليونيل ميسي - برشلونة

رد لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد الجديد، على الرسالة الوداعية التي كتبها صديقه وزميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

أتليتكو مدريد
برشلونة

وقال سواريز ردا على ليو:

"شكرا يا صديقي على كلماتك، وشكرا على كونك الشخص الذي أنت عليه منذ اليوم الأول معي ومع عائلتي.

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سأكون ممتنا دائما لـ ميسي الإنسان خفيف الظل والعاطفي، لأن الجميع يعرف ما هو عليه ميسي اللاعب.

لا تنس ما أخبرته به: واصل الاستمتاع بنفسك وإثبات أنك الرقم 1، ولا تدع أحدا يشوه العملاق الذي أنت عليه في النادي وفي عالم كرة القدم.

أحبك كثيرا يا صديقي، وسنفتقدكم أنتم الخمسة (ميسي وعائلته)".

وكان ميسي قد قال في رسالته الوداعية لـ سواريز عبر إنستجرام: "اليوم خطرت لي فكرة ودخلت إلى غرفة الملابس وافتقدت شيئا ثمينا".

وواصل "إنه لأمر صعب ألا أستمر في مشاركتك يوما بعد يوم سواء في الملعب أو خارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة بيننا وأشياء كثيرة لن تُنسى أبدا".

وتابع ميسي "سيكون من الغريب رؤيتك ترتدي قميصا آخر وأكثر من ذلك مواجهتك".

وأضاف "كنت تستحق الرحيل كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وألا يتم طردك مثلما فعلوا، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أي شيء يفاجئني بعد الآن".

وأتم ميسي رسالته "أتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا، وأراك قريبا يا صديقي".

وخضع سواريز للكشف الطبي في أتليتكو مدريد، وبات جاهزا للظهور مع الفريق في أقرب فرصة.

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