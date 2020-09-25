وكيله لـ في الجول: عرض معايشة بلجيكي لـ يوسف حسن موهبة المقاولون

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

يوسف حسن - المقاولون العرب

ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

يوسف حسن

النادي : المقاولون العرب

ميشيلين
المقاولون العرب

وصرّح الزيت لـFilGoal.com: "يوسف حسن تلقى عرضا من خلالي وعمرو عبد الفتاح، ليقضي فترة معايشة مع نادي ميخلين البلجيكي لمدة 3 أشهر".

وأضاف: "تواصلنا مع المقاولون العرب لعقد جلسة لتقرير مصير اللاعب".

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وكان محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب، قد ذكر في وقتٍ سابق أن اللاعب يحظى باهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز.

يوسف حسن مواليد 2003، ويشغل مركز المهاجم، وهو أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين في النادي.

ويعد ميخلين أحد أندية الدوري البلجيكي الممتاز، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس.

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