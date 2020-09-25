وكيله لـ في الجول: عرض معايشة بلجيكي لـ يوسف حسن موهبة المقاولون

ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

وصرّح الزيت لـFilGoal.com: "يوسف حسن تلقى عرضا من خلالي وعمرو عبد الفتاح، ليقضي فترة معايشة مع نادي ميخلين البلجيكي لمدة 3 أشهر".

وأضاف: "تواصلنا مع المقاولون العرب لعقد جلسة لتقرير مصير اللاعب".

وكان محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب، قد ذكر في وقتٍ سابق أن اللاعب يحظى باهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز.

▪يوسف حسن 17 عاما مواليد 2003 ▪يفضل اللعب كمهاجم صريح ▪مثله الأعلى عماد متعب ▪يتمنى الاحتراف ضمن صفوف أرسنال ▪المقاولون طلب 10 ملايين جنيه للاستغناء عنه محمد عادل عبر أون تايم سبورتس 2🗣 pic.twitter.com/UVrGuzVaDs — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 24, 2020

يوسف حسن مواليد 2003، ويشغل مركز المهاجم، وهو أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين في النادي.

ويعد ميخلين أحد أندية الدوري البلجيكي الممتاز، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس.

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