رومانو: سيتي يعرض 50 مليون يورو بالإضافة لـ أوتامندي لضم مدافع بنفيكا

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

روبن دياز مدافع بنفيكا

يحاول بيب جوارديولا تدعيم دفاع مانشستر سيتي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، والهدف هذه المرة من بنفيكا.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في سكاي إيطاليا، فإن مانشستر سيتي عرض مبلغ 50 مليون يورو بالإضافة لنيكولاس أوتامندي المدافع الأرجنتيني، للحصول على خدمات روبن دياش مدافع بنفيكا.

العرض هو ذاته الذي تقدم به مانشستر سيتي قبل أيام لإشبيلية للحصول على خدمات جوليس كوندي المدافع الفرنسي، لكن الفريق الأندلسي رفض العرض.

أخبار متعلقة
بنفيكا يفتتح الدوري البرتغالي بخماسية في فاماليساو رسميا – الأغلى في تاريخه.. بنفيكا يتعاقد مع مهاجم ألميريا كادينا كوبي: خطوة واحدة تفصل ماريانو عن مغادرة ريال مدريد إلى بنفيكا بنفيكا يتمم الاتفاق على ضم هداف ألميريا في صفقة قياسية

وتأتي خطوة اهتمام مانشستر سيتي بضم روبن دياش بسبب مماطلة نابولي في التخلي عن كاليدو كوليبالي المدافع السنغالي للفريق.

المفاوضات بين مانشستر سيتي وبنفيكا لم تصل إلى مرحلة اتفاق حتى الآن، لكن إدارة الفريق الإنجليزي تضغط للحصول على الصفقة.

جورجي جيسوس مدرب بنفيكا قال عن الصفقة المحتملة "نريد الاحتفاظ بروبن دياش، لكن إذا كان العرض المقدم مغريا فلا بد أن ننظر له".

روبن دياش يلعب مع الفريق الأول لـ بنفيكا منذ عام 2017 وثبت أقدامه كأحد عناصر الفريق الأساسية.

صاحب الـ23 عاما بات عنصرا أساسيا أيضا في تشكيل منتخب البرتغال منذ 2018، وخاض 19 مباراة دولية وحقق دوري أمم أوروبا مع منتخب بلاده.

بنفيكا دعم صفوفه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية مع عودة جورج جيسوس لقيادة الفريق، ومن بينها يان فيرتونخن المدافع البلجيكي القادم من توتنام.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن موعد تحديد موقف فايلر

إنجار تاريخي لكرة التنس المصرية

مانشستر سيتي روبن دياش بنفيكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيله لـ في الجول: عرض معايشة بلجيكي لـ يوسف حسن موهبة المقاولون 6 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر أنشيلوتي: رونالدو سجل 56 هدفا في وجود جيمس.. وهذه رسالتي لـ كالفيرت ليوين 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: سيتي يعرض 50 مليون يورو بالإضافة لـ أوتامندي لضم مدافع بنفيكا 40 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - المقاصة (0) - (0) المقاولون العرب.. اللعب منحصر في وسط الملعب 48 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد – عودة إيسكو.. واستمرار غياب هازارد وأسينسيو أمام بيتيس ساعة | أوروبا
الفيديو يقتل الفرحة العارمة.. الحرس والطلائع يتعادلان ساعة | الدوري المصري
الأهلي: نحدد موقف فايلر النهائي يوم الخميس المقبل ساعة | مصر
رسميا - أتليتكو يضم سواريز بعد اجتيازه الفحص الطبي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني
قد ينال إعجابك