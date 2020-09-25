رومانو: سيتي يعرض 50 مليون يورو بالإضافة لـ أوتامندي لضم مدافع بنفيكا

يحاول بيب جوارديولا تدعيم دفاع مانشستر سيتي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، والهدف هذه المرة من بنفيكا.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في سكاي إيطاليا، فإن مانشستر سيتي عرض مبلغ 50 مليون يورو بالإضافة لنيكولاس أوتامندي المدافع الأرجنتيني، للحصول على خدمات روبن دياش مدافع بنفيكا.

العرض هو ذاته الذي تقدم به مانشستر سيتي قبل أيام لإشبيلية للحصول على خدمات جوليس كوندي المدافع الفرنسي، لكن الفريق الأندلسي رفض العرض.

وتأتي خطوة اهتمام مانشستر سيتي بضم روبن دياش بسبب مماطلة نابولي في التخلي عن كاليدو كوليبالي المدافع السنغالي للفريق.

Manchester City are now in talks with Benfica to sign Rubén Dias including Otamendi offered as part of the deal [total value around €55m]. Same bid made to Sevilla for Koundé [and refused 5 days ago] who’s the other main target as CB after Koulibaly deal stalling. 🔵 #MCFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2020

المفاوضات بين مانشستر سيتي وبنفيكا لم تصل إلى مرحلة اتفاق حتى الآن، لكن إدارة الفريق الإنجليزي تضغط للحصول على الصفقة.

جورجي جيسوس مدرب بنفيكا قال عن الصفقة المحتملة "نريد الاحتفاظ بروبن دياش، لكن إذا كان العرض المقدم مغريا فلا بد أن ننظر له".

روبن دياش يلعب مع الفريق الأول لـ بنفيكا منذ عام 2017 وثبت أقدامه كأحد عناصر الفريق الأساسية.

صاحب الـ23 عاما بات عنصرا أساسيا أيضا في تشكيل منتخب البرتغال منذ 2018، وخاض 19 مباراة دولية وحقق دوري أمم أوروبا مع منتخب بلاده.

بنفيكا دعم صفوفه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية مع عودة جورج جيسوس لقيادة الفريق، ومن بينها يان فيرتونخن المدافع البلجيكي القادم من توتنام.

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