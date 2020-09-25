قائمة ريال مدريد – عودة إيسكو.. واستمرار غياب هازارد وأسينسيو أمام بيتيس

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 17:05

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد - مانشستر سيتي

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس مساء السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة ظهور إيسكو ألاركون بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد، كما عاد لوكاس فاسكيز عقب تعافيه من الإصابة.

فيما يتواصل ابتعاد كل من إدين هازارد، وماركو أسينسيو، بالإضافة إلى إيدير ميليتاو، وماريانو دياز.

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ويتواجد بشكل طبيعي النرويجي مارتن أوديجارد بعد ثبوت عدم إصابته بفيروس كورونا.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، إذ تعادل في المباراة السابقة أمام ريال سوسيداد دون أهداف.

فيما يعمل ريال بيتيس تحت قيادة مانويل بيليجريني على مواصلة انطلاقته النارية عقب تحقيقه الفوز في أول جولتين.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو ألاركون – مارتن أوديجارد

الهجوم: كريم بنزيمة – بورخا مايورال – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – لوكاس فاسكيز

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