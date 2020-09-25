رسميا - أتليتكو يضم سواريز بعد اجتيازه الفحص الطبي

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

سواريز

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني عصر الجمعة تعاقده مع لويس سواريز مهاجم أوروجواي لمدة موسمين.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وانتقل اللاعب البالغ عمره 33 عاما من برشلونة إلى فريق روخيبلانكوس مقابل 6 ملايين يورو.

وكان اللاعب الأسبق لأياكس وليفربول قريبا من الانضمام إلى يوفنتوس بطل إيطاليا لكن وجهته تحولت إلى العاصمة الإسبانية.

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وانضم بطل كوبا أمريكا 2011 إلى برشلونة في 2014 قادما من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

2020/21 season | Welcome Luis Suárez | Medical examination

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.

وأعرب سواريز في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن حزنه للرحيل عن برشلونة، بينما ودعه صديقه ليونيل ميسي برسالة مؤثرة هاجم فيها إدارة برشلونة.

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أتليتكو مدريد لويس سواريز
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