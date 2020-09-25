بيل: لست نادما على وقتي في ريال مدريد
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 16:36
كتب : FilGoal
لا يشعر جاريث بيل لاعب توتنام المعار من ريال مدريد أنه أهدر وقتا كثيرا في الأخير حاول فيه تأدية دور أفضل مع الفريق، مشيرا إلى أنه تعلم من تجربته في العاصمة الإسبانية.
جاريث بيل
النادي : توتنام هوتسبر
وقال الويلزي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"لا أشعر بندم على وقتي في ريال مدريد. أحاول فقط لعب كرة القدم، هذا كل ما أستطيع، أي شيء آخر يقال لست مسؤولا عنه".
وواصل الجناح البالغ عمره 31 عاما "هذا رأيي وعائلتي تعرف تماما من أنا، هذا كل ما يقلقني. التعرف على ثقافة جديدة في بلد جديد، احتجت للنضج كشخص أكثر من كوني لاعب كرة قدم".
واستمر "تتعلم كيف تتعامل مع مواقف مختلفة. تعرضت لضغط شديد، صافرات استهجان أطلقت علي في الملعب، تعلمت ألا أخذ مثل هذه الأمور على محمل الجد، أو أجعلها تؤثر في نفسي، فقط التعايش معها".
وأتم "هذه كرة القدم، شيء تحبه وتحتاج لتقديم أفضل ما عندك، وأحيانا هذا كل ما تستطيع فعله".
وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفي صيف 2019 كان قريبا من الانتقال للدوري الصيني.
وشارك بيل في 251 مباراة مع ريال مدريد وسجل 105 أهداف وأرسل 68 تمريرة حاسمة.
وعلى مدار 7 سنوات توج بـ15 لقبا.
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