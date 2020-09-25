هداف ميلان الشاب: أردت فقط أن أصرخ عندما سكنت الكرة الشباك

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 13:54

كتب : FilGoal

لورينزو كولومبو - ميلان

كشف لورينزو كولومبو مهاجم ميلان الشاب عما شعر به بعد تسجيل هدفه الأول بقميص الروسونيري.

واستغل كولومبو البالغ 18 عاما غياب زلاتان إبراهيموفيتش بسبب إصابته بـ فيروس كورونا وسجل هدفا في فوز ميلان على بودو جليمت النرويجي 3-2 في الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي.

كولومبو قال لقناة ميلان: "أردت فقط أن أصرخ عندما سكنت الكرة الشباك، كانت لحظة فريدة، أردت فقط فهم أين ستسكن الكرة الشباك والأمر سار بشكل جيد".

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وتابع "رفاقي نصحوني كيفية التمركز في الملعب، خاصة عندما لا تكون الكرة في حوزتي".

وأضاف "مساعدتهم ونصائحهم مهمة لي، في الشوط الأول هنأؤني لكنني كنت مُركزا لأن هناك شوط آخر".

وأكمل "تلك فقط مجرد البداية، لم أقدم شيئا بعد، أنها المباراة الأولى والهدف الأول".

وأتم "أتذكر كيف نشأت وترعرت في أكاديمية ميلان جيدا، ميلان هو بيتي حيث نشأت، أنا واثق وأعمل بجد من أجل مستقبل مبهر".

الإيطالي البالغ 18 عاما ظهر لأول مرة بقميص ميلان في مواجهة يوفنتوس في إياب كأس إيطاليا للموسم المنصرم كبديل.

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