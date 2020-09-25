حجازي يعود لتدريبات وست بروميتش ألبيون

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 13:16

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

أعلن سلافين بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون عودة مدافعه أحمد حجازي للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش ألبيون

وست بروميتش ألبيون

ويعد ذلك أول مران يشارك فيه حجازي مع فريقه خلال الموسم الجاري وسيكون مستعدا للعب بعد لقاء تشيلسي المقبل.

وتعرض حجازي (29 عاما) لإصابة أبعدته عن آخر 3 مباريات للفريق الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة
مورينيو يسخر من صغر مرمى شيكنديا: أدركت بيدي أن الأبعاد ليست صحيحة تقرير: مؤيد اللافي يقترب من الوداد المغربي راكيتيتش بعد خسارة السوبر: رأينا أهمية نوير لـ بايرن توتنام يتأهل لثمن نهائي الكأس بعد إلغاء مباراته ضد ليتون أورينت

وجلس حجازي، لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، على دكة بدلاء الفريق في الجولة الأولى من الدوري حين خسر أمام ليستر سيتي.

ويستعد وست بروميتش لمواجهة قوية ضد ضيفه تشيلسي يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري.

ويقضي حجازي رابع موسم له مع وست بروميتش منذ رحل عن الأهلي في 2017.

وشارك لاعب منتخب مصر في 103 مباريات مع وست بروميتش وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ومثل حجازي منتخب الفراعنة في 59 مباراة وسجل هدفين.

اقرا أيضا

ميسي يهاجم برشلونة بقوة

مواعيد مباريات الجمعة

أحمد حجازي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تيليجراف: ليدز يرغب في ضم صفقته الثامنة هذا الصيف.. قائد ألكمار 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار – 9 رسائل من الجنايني عن "الانتخابات والدوري واختفاء الكؤوس والانضباط ومئوية اتحاد الكرة" ساعة | مصر
فورلان: برشلونة لا يمكنه عتاب سواريز.. قدم كل شيء للنادي وأتليتكو سيدعمه ساعة | أوروبا
سواريز: عدة أشياء حفزتني للانضمام إلى أتليتكو.. وسيميوني يعرف كيف يتحدث إليك 2 ساعة | أوروبا
الإسماعيلي يشكل لجنة تعاقدات جديدة 2 ساعة | مصر
طولان: باتشيكو مدرب متميز يمكنه جمع أوراق الزمالك.. وفايلر تم تضخيمه إعلاميا وجماهيريا 3 ساعة | الدوري المصري
أحمد حمدي حكما لـ طنطا والأهلي.. الفريقان لم يفوزا معه من قبل 3 ساعة | مصر
عضو إدارة الإسماعيلي يستقبل من مجلس الدراويش إيمانا "بحتمية التغيير الجذري" 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 3 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 4 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني
قد ينال إعجابك