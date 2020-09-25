حجازي يعود لتدريبات وست بروميتش ألبيون

أعلن سلافين بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون عودة مدافعه أحمد حجازي للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش ألبيون وست بروميتش ألبيون

ويعد ذلك أول مران يشارك فيه حجازي مع فريقه خلال الموسم الجاري وسيكون مستعدا للعب بعد لقاء تشيلسي المقبل.

وتعرض حجازي (29 عاما) لإصابة أبعدته عن آخر 3 مباريات للفريق الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس حجازي، لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، على دكة بدلاء الفريق في الجولة الأولى من الدوري حين خسر أمام ليستر سيتي.

ويستعد وست بروميتش لمواجهة قوية ضد ضيفه تشيلسي يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري.

ويقضي حجازي رابع موسم له مع وست بروميتش منذ رحل عن الأهلي في 2017.

وشارك لاعب منتخب مصر في 103 مباريات مع وست بروميتش وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ومثل حجازي منتخب الفراعنة في 59 مباراة وسجل هدفين.

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