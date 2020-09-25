توتنام يتأهل لثمن نهائي الكأس بعد إلغاء مباراته ضد ليتون أورينت
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 12:18
كتب : FilGoal
تأهل توتنام للدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية بعد إلغاء مباراته ضد ليتون أورينت بسبب إصابة عدد من عناصر الأخير بفيروس كورونا.
وكان مقررا إقامة المباراة يوم الثلاثاء الماضي لكن إصابات كورونا أجلتها قبل أن تلغى نهائيا.
وبذلك ضرب توتنام موعدا مع ضيفه تشيلسي في مواجهة بين جوزيه مورينيو مدرب الأول ونظيره ولاعبه السابق فرانك لامبارد.
وفي بقية مواجهات ثمن النهائي يلعب ليفربول ضد أرسنال، بيرنلي ضد مانشستر سيتي حامل اللقب، برينتفورد ضد فولام، إيفرتون ضد وست هام يونايتد، أستون فيلا ضد ستوك سيتي، نيوبورت كاونتي ضد نيوكاسل يونايتد، وبرايتون ضد مانشستر يونايتد.
ROUND FOUR#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/WBux6glIMA— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 25, 2020
ومفترض أن تبدأ المباريات يوم الأربعاء المقبل لكن لم تعلن مواعيدها بشكل رسمي بعد.
ويحمل سيتي لقب البطولة في المواسم الثلاثة الأخيرة.
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