توتنام يتأهل لثمن نهائي الكأس بعد إلغاء مباراته ضد ليتون أورينت

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 12:18

كتب : FilGoal

لاعبو توتنام يحتفلون بهدف في مرمى شكينديا

تأهل توتنام للدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية بعد إلغاء مباراته ضد ليتون أورينت بسبب إصابة عدد من عناصر الأخير بفيروس كورونا.

وكان مقررا إقامة المباراة يوم الثلاثاء الماضي لكن إصابات كورونا أجلتها قبل أن تلغى نهائيا.

وبذلك ضرب توتنام موعدا مع ضيفه تشيلسي في مواجهة بين جوزيه مورينيو مدرب الأول ونظيره ولاعبه السابق فرانك لامبارد.

أخبار متعلقة
راكيتيتش بعد خسارة السوبر: رأينا أهمية نوير لـ بايرن ميسي في رسالة وداعه لـ سواريز: كنت تستحق الرحيل بشكل أفضل وليس الطرد.. لم أعد متفاجئا منهم تقارير: مالديني يحسم إمكانية ضم ناستاسيتش.. واهتمام بجناح بودو جليمت كلوب: أخطأت باستبدال شاكيري

وفي بقية مواجهات ثمن النهائي يلعب ليفربول ضد أرسنال، بيرنلي ضد مانشستر سيتي حامل اللقب، برينتفورد ضد فولام، إيفرتون ضد وست هام يونايتد، أستون فيلا ضد ستوك سيتي، نيوبورت كاونتي ضد نيوكاسل يونايتد، وبرايتون ضد مانشستر يونايتد.

ومفترض أن تبدأ المباريات يوم الأربعاء المقبل لكن لم تعلن مواعيدها بشكل رسمي بعد.

ويحمل سيتي لقب البطولة في المواسم الثلاثة الأخيرة.

اقرا أيضا

ميسي يهاجم برشلونة بقوة

مواعيد مباريات الجمعة

توتنام كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سولشاير: دي بيك وبرونو وبوجبا يستطيعون اللعب سويا.. ووظيفتي لا تشمل جعل اللاعبين سعداء 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هداف ميلان الشاب: أردت فقط أن أصرخ عندما سكنت الكرة الشباك 15 دقيقة | أوروبا
تقرير: أزارو وافق على التنازل عن مستحقاته لدى الاتفاق للعودة إلى الفريق 32 دقيقة | السعودية
سعد سمير: أعود لمران الأهلي خلال 4 أسابيع.. ونعمل على علاج الأخطاء 46 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يعود لتدريبات وست بروميتش ألبيون 53 دقيقة | المحترفون
تقرير: مؤيد اللافي يقترب من الوداد المغربي 58 دقيقة | إفريقيا
مورينيو يسخر من صغر مرمى شيكنديا: أدركت بيدي أن الأبعاد ليست صحيحة ساعة | أوروبا
توتنام يتأهل لثمن نهائي الكأس بعد إلغاء مباراته ضد ليتون أورينت ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده
قد ينال إعجابك