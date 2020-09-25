توتنام يتأهل لثمن نهائي الكأس بعد إلغاء مباراته ضد ليتون أورينت

تأهل توتنام للدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية بعد إلغاء مباراته ضد ليتون أورينت بسبب إصابة عدد من عناصر الأخير بفيروس كورونا.

وكان مقررا إقامة المباراة يوم الثلاثاء الماضي لكن إصابات كورونا أجلتها قبل أن تلغى نهائيا.

وبذلك ضرب توتنام موعدا مع ضيفه تشيلسي في مواجهة بين جوزيه مورينيو مدرب الأول ونظيره ولاعبه السابق فرانك لامبارد.

وفي بقية مواجهات ثمن النهائي يلعب ليفربول ضد أرسنال، بيرنلي ضد مانشستر سيتي حامل اللقب، برينتفورد ضد فولام، إيفرتون ضد وست هام يونايتد، أستون فيلا ضد ستوك سيتي، نيوبورت كاونتي ضد نيوكاسل يونايتد، وبرايتون ضد مانشستر يونايتد.

ومفترض أن تبدأ المباريات يوم الأربعاء المقبل لكن لم تعلن مواعيدها بشكل رسمي بعد.

ويحمل سيتي لقب البطولة في المواسم الثلاثة الأخيرة.

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