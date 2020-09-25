راكيتيتش بعد خسارة السوبر: رأينا أهمية نوير لـ بايرن

أشاد إيفان راكيتيتش لاعب إشبيلية بمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ بعد تألق الأخير وقيادته ناديه للتفوق على الأول في كأس السوبر الأوروبي بنتيجة 2-1 يوم الخميس.

وقال الكرواتي في حواره مع قناة سكاي ألمانيا:"نشعر بخيبة أمل لكن هذه كرة القدم".

وواصل "رأينا الليلة مدى أهمية نوير لهم. أتيحت لنا فرصتان ثمينتان لكنه أوقفهما. ثم أهدينا لهم ركلة ركنية بشكل سخيف وسجلوا".

واستمر "فخورون بما قدمناه ضد أفضل فريق في أوروبا ونشعر بجاهزيتنا للدوري".

ولم يستطع إشبيلية الحفاظ على تقدمه بهدف لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء وخرج متعادلا بهدف لمثله في الشوط الأول.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل خابي ماريتينز هدف انتصار النادي البافاري على الأندلسيين.

والمباراة كانت الرسمية الأولى لراكيتيتش (32 عاما) منذ عودته لإشبيلية بعد 6 سنوات قضاها في برشلونة.

ويحل إشبيلية ضيفا على قادش يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتأجلت أول مباراتين للفريق في الدوري ضد أتليتكو مدريد وإلتشي.

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