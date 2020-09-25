تقارير: مالديني يحسم إمكانية ضم ناستاسيتش.. واهتمام بجناح بودو جليمت

اقترب ميلان من حسم صفقة قلب الدفاع بضم الصربي ماتيا ناستاسيتش من صفوف شالكه الألماني على سبيل الإعارة.

ووفقا لـ جانليوكا دي ماريزيو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" فأن ميلان فتح خط مفاوضات مكثفة مع اللاعب في الأيام الماضية.

ولا يمانع شالكه في إعارة لاعبه مع وضع بند أحقية الشراء بنهاية الموسم، وعلى الرغم من ذلك فأن باولو مالديني لا يزال يفكر في إتمام الصفقة وستتم حينما يقرر.

ويمتلك ميلان أكثر من خيار أبرزهم نيكولا ميلينكوفيتش وجيرمان بيزيا من فيورنتينا وكريستوفر أيير من سيلتك وويسلي فوفانا من سانت إيتيان.

الصربي البالغ 27 عاما لعب لصفوف فيورنتينا لموسم واحد ومن ثم انتقل لمانشستر سيتي الإنجليزي في 2012 وحتى 2015 ومنذ حينها وهو يرتدي قميص الرويال بلوز.

ولعب ناستاسيتش 139 مباراة مع شالكه سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما في جميع المسابقات.

وفي التوقيت ذاته كشفت تقارير إيطالية اهتمام ميلان بالجناح الشاب جينس بيتير هاوج لاعب بودو جليمت النرويجي والذي سجل الهدف الثاني في شباك ميلان بمواجهة الدور التمهيدي للدوري الأوروبي.

ميلان رغم فوزه 3-2 على ملعب سان سيرو، إلا أن اللاعب تلقى إشادة من ستيفانو بيولي المدير الفني عقب اللقاء إذ قال عنه "تابعناه جيدا ونعلم قدراته على التحرك بين الخطوط ومراوغة الخصم، هو لاعب على مستوى أوروبي".

النرويجي البالغ 20 عاما خاض الموسم الجاري 17 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

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