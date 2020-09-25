"صناعة التاريخ".. تقرير: ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يقترب من اللعب في الدوري الإماراتي

يقترب نادي النصر الإماراتي من ضم ضياء سبع لاعب الوسط الإسرائيلي من صفوف جوانزو أر أف الصيني، ليصبح أول لاعب إسرائيلي يلعب في دوري الخليج العربي.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية فأن المفاوضات وصلت في مراحلها الأخيرة وتم الاتفاق على بنود التعاقد مع اللاعب والنادي.

يأتي ذلك بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

ومن المنتظر أن يوقّع ضياء البالغ 27 عاما على عقد يمتد لـ 3 مواسم.

وحسب موقع "عرب 48" فأن الصحافة الإسرائيلية وصفت الصفقة بـ "صناعة التاريخ".

ضياء سبع من عرب إسرائيل إذ وُلد في قرية مجد الكروم بمدينة الجليل وبدأ مسيرته مع فريق شبيبة نيس طوبروك.

ولعب ضياء لأندية مكابي تل أبيب وأبناء سخنين ثم مكاني نتانيا وحصد معه لقب هداف الدوري موسم 2017-18، لينتقل إلى هبوعيل بئر السبع مقابل 2.5 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ المسابقة.

وانضم صانع الألعاب لصفوف جوانزو أر أف الصيني مقابل 5 مليون يورو في 2019 وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.

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