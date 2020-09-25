"صناعة التاريخ".. تقرير: ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يقترب من اللعب في الدوري الإماراتي

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 11:00

كتب : FilGoal

ضياء سبع - جوانزو أر أف

يقترب نادي النصر الإماراتي من ضم ضياء سبع لاعب الوسط الإسرائيلي من صفوف جوانزو أر أف الصيني، ليصبح أول لاعب إسرائيلي يلعب في دوري الخليج العربي.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية فأن المفاوضات وصلت في مراحلها الأخيرة وتم الاتفاق على بنود التعاقد مع اللاعب والنادي.

يأتي ذلك بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

ومن المنتظر أن يوقّع ضياء البالغ 27 عاما على عقد يمتد لـ 3 مواسم.

وحسب موقع "عرب 48" فأن الصحافة الإسرائيلية وصفت الصفقة بـ "صناعة التاريخ".

ضياء سبع من عرب إسرائيل إذ وُلد في قرية مجد الكروم بمدينة الجليل وبدأ مسيرته مع فريق شبيبة نيس طوبروك.

ولعب ضياء لأندية مكابي تل أبيب وأبناء سخنين ثم مكاني نتانيا وحصد معه لقب هداف الدوري موسم 2017-18، لينتقل إلى هبوعيل بئر السبع مقابل 2.5 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ المسابقة.

وانضم صانع الألعاب لصفوف جوانزو أر أف الصيني مقابل 5 مليون يورو في 2019 وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.

اقرأ أيضا

مرتضى يدافع عن مدرب الزمالك الجديد

حمدي فتحي: إنبي عاقبني بسبب الأهلي

ضياء سبع النصر الإماراتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
توتنام يتأهل لثمن نهائي الكأس بعد إلغاء مباراته ضد ليتون أورينت 22 دقيقة | أوروبا
راكيتيتش بعد خسارة السوبر: رأينا أهمية نوير لـ بايرن 40 دقيقة | أوروبا
ميسي في رسالة وداعه لـ سواريز: كنت تستحق الرحيل بشكل أفضل وليس الطرد.. لم أعد متفاجئا منهم 56 دقيقة | أوروبا
تقارير: مالديني يحسم إمكانية ضم ناستاسيتش.. واهتمام بجناح بودو جليمت 57 دقيقة | ميركاتو
كلوب: أخطأت باستبدال شاكيري ساعة | أوروبا
"صناعة التاريخ".. تقرير: ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يقترب من اللعب في الدوري الإماراتي ساعة | ميركاتو
سامي قمصان: فايلر طلب مني متابعة لقاء الوداد والرجاء.. وهذه مشكلة جيرالدو ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة ليستر.. جوارديولا: لدي 13 لاعبا جاهزا فقط ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده
قد ينال إعجابك