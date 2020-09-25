قبل مواجهة ليستر.. جوارديولا: لدي 13 لاعبا جاهزا فقط

اضطر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للاستعانة بلاعبين من أكاديمية النادي ضد بورنموث يوم الخميس في مباراة حسمها بنتيجة 2-1 في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويعاني سيتي من إصابة لاعبين كثر قبل مواجهة قوية ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"الموقف الحالي يجعلنا في حاجة للاعبين من الأكاديمية. لدينا فقط 13 لاعبا جاهزا".

وتفوق سيتي على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في أول مباراة له في الموسم الحالي من الدوري.

وتأجلت مواجهة الفريق ضد أستون فيلا في الجولة الأولى بسبب مشاركة سيتي في مباريات الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا التي لعبت بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

وبعد مواجهة ليستر يلعب سيتي ضد مضيفه ليدز يونايتد ثم يستضيف أرسنال في مباراة يواجه فيها جوارديولا مساعده السابق ميكيل أرتيتا مدرب المدفعجية.

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