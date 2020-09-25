بيانيتش: برشلونة يريد الانتقام

شدد ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة أن فريقه يسعى لتعويض الخسارة القاسية التي تعرض لها في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2 ضد بايرن ميونيخ.

ميراليم بيانيتش النادي : برشلونة برشلونة

وقال البوسني في حواره مع صحيفة سبورت الإسبانية:"هذا الفريق يريد الانتقام مما حدث في لشبونة وإثبات أن الهزيمة كانت كارثة كبيرة".

وواصل "هدفنا المضي خطوة بخطوة بدءا من الدوري، الذي لن يكون سهلا، وفي دوري الأبطال، سيكون هناك 5 أو 6 مرشحين لنيل اللقب".

واستمر اللاعب المنتقل حديثا من يوفنتوس إلى برشلونة "هؤلاء اللاعبون نالوا احترام العالم ولا أعتقد أنهم بحاجة لإثبات شيء لأحد، لكن في كرة القدم هناك حوادث ولا أرى لاعبا في برشلونة لا يريد إثبات أن مباراة 8-2 كانت مجرد حادثة".

وأردف "ليس لدي شك، تحدثت مع بعضهم، لم يفقدوا ولو جزء من ثقتهم بأنفسهم. العام الماضي لم يكن سهلا، لكني واثق أن هذا العام سنقدم موسما طيبا، لأن الفريق يضم لاعبين جيدين".

ويستهل برشلونة الموسم الجديد باستضافة فياريال يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وانتقل بيانيتش لبرشلونة مقابل 60 مليون يورو بعد 4 مواسم قضاها في يوفنتوس.

ولعب بيانيتش (30 عاما) لروما وليون وميتز وشارك في 92 مباراة مع منتخب بلده.

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