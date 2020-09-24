شريف فؤاد عن فايلر: على الجماهير ألا تلتفت لما يُقال.. شأن داخلي وسنعلن قراراتنا وقتما نريد

تحدث شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي عن السويسري ريني فايلر واصفا إياه بـ"مدير فني ناجح بأداء عظيم".

وقال شريف فؤاد: " فايلر مدير فني ناجح بأداء عظيم وسعيد بالتعاون مع الأهلي، والنادي سعيد بالتعامل مع رجل مثله".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي " هناك مشكلة أثيرت بسبب كورونا، والأهلي بقدرته الكبيرة على صياغة العقود توصل لاتفاق مع فايلر".

وتابع "مع حسم الأهلي للقب الدوري، خرجت الكثير من الشائعات عن فايلر بخصوص سفره وعدم عودته وبخصوص الشرط الجزائي في عقده أو حق فسخ العقد".

وشدد المتحدث الرسمي باسم إدارة الأهلي "على جماهير الأهلي ألا تلتفت لأي نوع من تلك الشائعات، التي تستهدف استقرار الفريق".

وأوضح "كل تلك الأمور شأن داخلي ولا يناقشها الأهلي في الإعلام".

وكشف " كل الأسماء التي قيلت وطُرحت بخصوص اقتراحات البعض، ليست صحيحة على الإطلاق. مجلس إدارة الأهلي يمتلك خطة A وB وC ووقتما يرغب الأهلي في الإعلان عن قرار يعلن عنه في الوقت الذي يريده".

ماذا حدث؟

السويسري ريني فايلر تسبب في حالة غضب كبيرة داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك بعدما عاد لمقر إقامته عقب المران ولم يجتمع مع ممثلي النادي، مثلما كان منتظرا.

عرضت إدارة الأهلي عددا من العروض للمدرب السويسري من أجل ضمان استمراره حتى نهاية الموسم، لكنها قوبلت بالرفض من قبل المدرب السويسري.

وعلم FilGoal.com العروض المقدمة من الأهلي إلى فايلر والتي قوبلت بالرفض وكانت كالآتي:

- فايلر لم يوافق على السفر الآن والعودة قبل أول أكتوبر، وتمسك بالرحيل مطلع الشهر والعودة 5 أكتوبر إلى مصر.

- رفض فايلر، حسبما علم FilGoal.com، عرض الأهلي باستقدام أسرته في طائرة خاصة على نفقة النادي.

- لم يوافق فايلر على كتابة تعهد كتابي باستكمال الموسم حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، كما رفض إلغاء البند الذي يسمح بفسخ التعاقد من 1 إلى 10 أكتوبر.

وطلب فايلر من الأهلي إجازات دورية كل فترة وشدد على ضرورة الحصول على راتبه بداية كل شهر وليس في اليوم الرابع والخامس مثلما حدث عقب جائحة كورونا.

كما طلب فايلر من الأهلي ضرورة الحصول على مكافأة الدوري بشكل فوري وعدم الانتظار لنهاية المسابقة بعدما حسم الفريق اللقب.

وتولى فايلر قيادة الأهلي في صيف 2019 لمدة موسم قبل أن يجدد تعاقده في يونيو الماضي لمدة موسم جديد.

ويتيح عقد فايلر مع الأهلي الرحيل دون شروط جزائية في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر.

وكان الأهلي قد وضع ذلك البند من أجل إقناع فايلر بالاستمرار حتى نهاية بطولة إفريقيا التي كان مقررا لها الختام في 3 أكتوبر.

وخاض فايلر 42 مباراة مع الأهلي منذ قدومه وفاز في 32 وتعادل 8 مرات وخسر في مناسبتين فقط.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري والدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن المفترض ان يلعب ثمن نهائي كأس مصر أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل.

ولم يخسر فايلر مع الأهلي سوى لقب السوبر المصري الذي أقيم في فبراير بعد تتويج الزمالك بركلات الترجيح.

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