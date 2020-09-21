فرانس فوتبول: فنربخشة يسعى لترميم صفوفه بضم مصطفى محمد

يستهدف نادي فنربخشة التركي ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أفادت أن فنربخشة يسعى لإعادة بناء فريقه بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري التركي.

ومن أجل ذلك، يستهدف النادي التركي لاعبين اثنين لتدعيم هجومه: مبوانا ساماتا لاعب أستون فيلا، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك.

ووصفت الصحيفة الفرنسية مصطفى محمد بكونه مهاجما متكاملا صاحب تسديدات قوية، وذكرت أنه يتم تلقيبه بـ "البلدوزر" في مصر.

وذكر التقرير أن فنربخشة عرض على الزمالك 2,5 مليون يورو مقابل مصطفى محمد، لكن النادي المصري يأمل في الحصول على 3 أو 4 ملايين يورو مقابل مهاجمه الشاب.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد ذكر أمس الأحد أن ناديه تلقى عرضين تركيين لضم مصطفى محمد.

وقال مرتضى: " وصلنا عرضان لمصطفى محمد من تركيا من ناديين كبار بـ 5 مليون يورو و3 مليون يورو، رأيي الشخصي (أولع في أردوغان)، لا أكره تركيا وسنجتمع باللاعب قريبا".

وكان مصطفى محمد أحد أبرز المساهمين في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما الصيف الماضي وبالتالي تأهلها إلى أولمبياد طوكيو.

المهاجم صاحب الـ22 عاما لعب معارا للداخلية، ثم طنطا، ثم طلائع الجيش، قبل أن يعود للزمالك مطلع الموسم الجاري.

وخاض مصطفى محمد 35 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجّل خلالها 12 هدفا، وصنع 3 أهداف.

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