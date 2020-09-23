طارق يحيى: مستعد لقيادة الزمالك في دوري الأبطال.. تفوقت على الرجاء في نهائي 2002

أبدى طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك استعداده للاستمرار في قيادة الفريق لفترة طويلة.

صرح يحيى عبر البرنامج الإذاعي وان تو "بالتأكيد، أنا مستعد لتحمل المسؤولية إذا لم تتعاقد الإدارة مع مدرب أجنبي، ليس لدي مشكلة، أتمتع بخبرات كبيرة في إفريقيا، لعبت مباريات عديدة وسافرت إلى دول كثيرة".

وأشار "لقد واجهت الرجاء البيضاوي عام 2002 كنت مساعدا للبرازيلي كابرال، وساهمت في تحقيق اللقب أمام الفريق المغربي، لذا لدي خبرات تؤهلني للعمل، وحققت سمعة لأندية، لم يكن أحد يعرفها، وأصبحت الآن في مصاف أندية القمة أو المقدمة".

وتابع "مستعد لتحمل المسؤولية بكل ما أوتيت من قوة، معي لاعبون رجال وجهاز فني على مستوى عال".

واستدرك "أما إذا جاء مدرب جديد سأدعمه وأنقل له كل التفاصيل، فالزمالك من صنع شهرتنا، وأؤكد ذلك بالأفعال وليس الكلام، هل أبخل على الزمالك باسمي؟".

واستطرد "تعرضت للتقطيع والتشريح بعد الخسارة أمام أسوان بسبب التشكيل والتبديلات، لعبنا بتشكيل اضطراري".

وأوضح المدرب المؤقت للزمالك "حازم إمام وكاسونجو غابا فترة طويلة كيف يتم الدفع بهما في التشكيل الأساسي؟".

وكشف "كما أن طبيب الفريق حذرني من الدفع بهما لأنهما في المراحل الأخيرة من التأهيل، واللاعبان رفضا أيضا المشاركة، ليس معقولا أن أدفع بالناشئين ولدي هذا الثنائي؟".

وواصل طارق يحيى "حازم أصيب في مباراة الاتحاد السكندري، وتدرب ليلة مباراة أسوان، أما كاسونجو شارك في المران الصباحي يوم مواجهة أسوان، ومحمد أوناجم يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة".

وأكد "المباراة القادمة سأخوضها بـ90% من القوام والتشكيل الأساسي".

وعن الفوز على طنطا 3-1 أمس الثلاثاء، واصل "قلت للاعبين أننا سنفوز طالما نصل للمرمى، كما قلت لمحمود علاء بين الشوطين، طالما تسدد ركلات الجزاء، ستهدر، وإذا حصلنا على ركلة جزاء أخرى سددها، لذا احتفل معي بعد تسجيل الركلة الثانية، وقال لي إذا حصلنا على ركلة ثالثة سأسددها أيضا، فالناحية النفسية مهمة جدا ولا تقل عن الناحية الفنية".

وأتم تصريحاته "اتفقت مع أشرف بنشرقي قبل المباراة على إشراكه 25 دقيقة، ولكن لحاجتي للاعب مهاري قمت بالدفع به بين الشوطين، وأخرجت كاسونجو لأنه لم يربط جيدا بين خطوط الفريق، بنشرقي حقق طفرة هجومية وترك بصمة في وصولنا للمرمى ومنحنا الريادة أمام طنطا".