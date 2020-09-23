سعد سمير: لم أعرف بقرار رمضان صبحي.. ومحمد إبراهيم يشبه النادي الأهلي

قال سعد سمير مدافع النادي الأهلي إنه لم يعرف أي شيء عن صفقة انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز من هدرسفيلد، مشيرا إلى أن اللاعب يعرف جيدا طبيعة قراراته ومتمنيا له التوفيق.

وصرح سعد عبر شاشة "إم بي سي مصر" قائلا: "رمضان مثل أخي الصغير وعشنا معا عدة سنوات، وفنيا لا أحد يختلف على قدراته لاعب كبير ولديه شخصية ومؤثر سواء في الأهلي أو منتخب مصر".

وواصل "كان من أهم اللاعبين للأهلي في الفترة الماضية، لكن مع الوقت نكبر وتتغير أفكارنا وخطواتنا، كل ما أستطيع قوله هو إنني أتمنى له التوفيق".

وأكمل "ليس من الطبيعي أن تعقب على زميل لك اتخذ قرارا أو خطوة لا يمكنك التعليق عليها علنا".

وتابع "نتعامل جميعا كالأخوة، نحن مجموعة كبيرة، في الفترة الماضية كنت مصابا ولم أتواجد معظم الوقت في النادي كنت بعيدا، لكن في النهاية تحترم قرار أي من زملائك وفي النهاية هو قراره وهو من يتحمله".

وأردف "إن طُرح عليك الأمر تقول رأيك ولو لم يُطرح فلا مشكلة".

وأتم "لم أعرف أي شيء عن الصفقة، رمضان ليس صغيرا، إنه كبير وعاقل ويعرف كيف يتحكم في قراراته، أتمنى له التوفيق".

بيراميدز أعلن في وقت سابق ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون بعقد يمتد لـ5 أعوام.

وعند سؤال سعد عن صفقة يفضل أن يراها في الأهلي خلال الموسم المقبل من بين محمد إبراهيم لاعب المقاصة ويوسف بلايلي لاعب أهلي جدة وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي قال: "الثلاثة لاعبين كبار ومهمين وكل لاعب في مكان مختلف، فمن الممكن أن أختار الثلاثة".

وطُلب منه اختيار صفقة وحيدة فقال: "ممكن محمد إبراهيم، لماذا؟ لأنه لاعب مهم وجيد وكان معنا في المنتخب الأولمبي والشباب ويجيد اللعب في كافة المراكز خلف المهاجم، ولديه شخصية متزنة ومحترم، يشبه النادي الأهلي".

وأتم "محمد إبراهيم يشبه النادي الأهلي".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الأهلي بضم الثنائي محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة ويوسف بلايلي لاعب أهلي جدة. (طالع التفاصيل)