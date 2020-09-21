رئيس المقاصة: علاقتنا قوية بـ جلال واستمراره "احتمال وارد" إلا إذا.. وهذا موقف محمد إبراهيم

شدد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، على علاقة ناديه القوية بمدربه، إيهاب جلال.

وقال عبد السلام عبر برنامج "ملعب الصقر" الإذاعي: "لا يوجد مشاكل كع إيهاب جلال. عقده مستمر لنهاية الموسم".

وأكمل "لم يتحدث معي بشأن رحيله، علاقتنا قوية للغاية".

وشدد "نتمنى استمراره معنا، وأظن أن ذلك احتمال وارد".

وأتم في هذه النقطة "طبعا لو لم يتلق عرضا ماليا لا يمكن رفضه".

وعن محمد إبراهيم قال: " الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي بل كلام جس نبض مع الزملاء والوكلاء دون تحرك رسمي، لا عروض رسمية من الأهلي أو غيره".