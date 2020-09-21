رئيس المقاصة: علاقتنا قوية بـ جلال واستمراره "احتمال وارد" إلا إذا.. وهذا موقف محمد إبراهيم

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 14:02

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

شدد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، على علاقة ناديه القوية بمدربه، إيهاب جلال.

وقال عبد السلام عبر برنامج "ملعب الصقر" الإذاعي: "لا يوجد مشاكل كع إيهاب جلال. عقده مستمر لنهاية الموسم".

وأكمل "لم يتحدث معي بشأن رحيله، علاقتنا قوية للغاية".

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وشدد "نتمنى استمراره معنا، وأظن أن ذلك احتمال وارد".

وأتم في هذه النقطة "طبعا لو لم يتلق عرضا ماليا لا يمكن رفضه".

وعن محمد إبراهيم قال: " الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي بل كلام جس نبض مع الزملاء والوكلاء دون تحرك رسمي، لا عروض رسمية من الأهلي أو غيره".

مصر للمقاصة إيهاب جلال محمد إبراهيم
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