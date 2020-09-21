تقرير سعودي: أهلي جدة يرفض عودة بلايلي.. "ابتزاز والأمر أصبح مستحيلا"

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

كشف تقرير سعودي أن أهلي جدة السعودي يرفض عودة لاعبه يوسف بلايلي "بشكل قاطع".

وقالت جريدة الرياضية، على عهدة مصادرها لدى نادي أهلي جدة، إن النادي "رفض عودة اللاعب إلى جدة والانتظام في التدريبات الإعدادية للموسم الجديد".

وأردف التقرير "وبينت المصادر ذاتها، أن الإدارة صرفت النظر عن اللاعب بعد مماطلته في العودة، على الرغم من توفير طائرة خاصة من أجل نقله من بلاده إلى مدينة جدة، في ظل تطبيق منع الطيران في بلاده، وتطبيق البروتوكول الطبي في السعودية والجزائر بخصوص المغادرين والعائدين".

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وأكمل "وكان حفيظ بلايلي والد اللاعب ووكيل أعماله، ظهر في حديث فضائي وأشار إلى أنه أبلغ إدارة الأهلي بأن ابنه ـ موكله ـ يريد تأمين طائرة خاصة من أجل العودة إلى جدة، إلا أن إدارة الأهلي رفضت ما أسمته ابتزازا بعد أن نمى إلى علمها بأن والده دخل في مفاوضات مباشرة مع النادي الأهلي المصري من أجل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع الأهلي السعودي والمتبقي منها موسمان".

وأردف "يشار إلى أن إدارة النادي الأهلي السعودي أمنت طائرة خاصة قبل أكثر من شهر من أجل ترتيب عودة اللاعب، إلا أنه تجاهل الموعد وتخلف عن رحلة العودة، على الرغم من صعوبة الترتيبات بالنسبة إلى الأهلي السعودي في ظل استمرار التنبيه والحذر من فيروس كورونا “كوفيد 19".

وأوضح "وكان بلايلي غادر مدينة جدة شهر مارس الماضي وحاولت إدارة النادي الأهلي أكثر من مرة إعادته وإرسال طائرة خاصة له ولكن اللاعب كان يتعذر، وفي الفترة الأخيرة ادعى أنه مريض ولا يستطيع العودة إلى السعودية، إلى ذلك، تواصلت (الرياضية) مع إدارة النادي الأهلي فأكدت أن عودة اللاعب إلى النادي باتت مستحيلة".

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وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن "التعاقد مع بلايلي" قائلا: "عندما تظهر العقود فقط يكون الأهلي تعاقد مع اللاعب، بخلاف ذلك كل ما يقال ليس إلا مجرد كلام".

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