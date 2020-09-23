في الجول يكشف - كواليس اجتماع اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك الذي "تم الاستقرار عليه"

استقرت اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني الجديد للزمالك على اسم المدرب ورفعته لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وكان إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وكذلك أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في النادي، أكدا أن اللجنة استقرت على اسم المدير الفني الجديد وأوصت مجلس الإدارة بالتعاقد معه. (طالع التفاصيل)

ولكن ماذا حدث في اجتماع اللجنة الفنية؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أسماء 5 مدربين وهم الأرجنتيني جابرييل كالديرون، والإيطالي باولو تراميزاني.

وكذلك البلجيكي هوجو بروس المدير الفني الأسبق لمنتخب الكاميرون.

بالإضافة إلى البرتغالي جايمي باتشيكو والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية الأسبق.

وتواصلت اللجنة مع المدربين الخمسة وعرفت رؤيتهم ووجهة نظرهم للفريق ومستقبله خاصة في الفترة المقبلة الهامة بسبب خوض بطولة إفريقيا.

وفي النهاية استقرت اللجنة الفنية المكونة من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضى وإسماعيل يوسف أعضاء مجلس الإدارة، وفاروق جعفر نجم الزمالك السابق على اسم المدرب ورفعته لمجلس الإدارة.

وتنتظر اللجنة الفنية الإعلان عن اسم المدير الفني وقد يتأجل ذلك فقط في حال ظهور اسم جديد على طاولة نادي الزمالك.

وأكد أمير مرتضى منصور أن الإعلان عن المدرب بنسبة كبيرة سيكون اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

اللجنة الفنية في الزمالك تستقر على اسم المدرب

محمود علاء يقود الزمالك لإسقاط طنطا