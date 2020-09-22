أمير مرتضى: بنسبة كبيرة سنعلن اسم مدرب الزمالك خلال الساعات المقبلة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور - الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك على أن ناديه اقترب من الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "اللجنة الفنية لاختيار المدرب استقرت على اسم المدير الفني الجديد وبنسبة كبيرة مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن عنه غدا الأربعاء".

وأضاف "لا يوجد تأخير في اختيار مدرب الزمالك الجديد، هناك مدرب آخر هرب وفسخ عقده بطريقة غير احترافية".

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وأضاف "ورحل ووضع على نفسه ضغوط وعلى فريقه الجديد التعاون ضغوط كبيرة، وهو فريق صغير لا يتحمل كل هذه الضغوط بسبب متابعة الجماهير له ورأينا ماذا حدث لهم".

وأشار "نتعامل بحسن نية إذا كنا نتعامل بنية سيئة لكنا حضرنا اسم المدرب الجديد قبل رحيل كارتيرون وأعلنا عنه سريعا".

وأتم تصريحاته "الأنسب هو أنني لا أتعاقد مع أي مدرب بسبب ضغط الجماهير لأننا في فترة هامة وحساسة، ولكن يجب أن ندرس جيدا من هو الأنسب لهذه المرحلة".

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