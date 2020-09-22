إسماعيل يوسف: اللجنة الفنية في الزمالك استقرت على اسم المدير الفني الجديد

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

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أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحد أفراد اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد للفريق أن اللجنة استقرت على اسم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة الزمالك: "اللجنة الفنية المكلفة باختيار المدير الفني الجديد والتي تضم أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى وفاروق جعفر استقرت بالفعل على اسم المدرب الجديد".

وأضاف "بعد فترة دراسة مستمرة حتى الآن رفعنا اسم المدرب الذي استقرت اللجنة عليه لمجلس الإدارة".

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وأكمل "إدارة النادي لا تزال تدرس ملف المدرب الجديد بشكل دقيق وبكل تركيز".

وواصل "وفي النهاية مجلس الإدارة سيعلن عن اسم المدرب الذي تم الاستقرار عليه من قبل اللجنة الفنية في أسرع وقت".

وأتم تصريحاته "رغم أن الزمالك يحتاج لمدير فني في أسرع وقت إلا أن إدارة النادي لم تتسرع في ذلك من أجل مصلحة الفريق واختيار المدرب الأفضل من بين الأسماء المطروحة".

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