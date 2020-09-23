خبر في الجول - كواليس اجتماع اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك الذي "تم الاستقرار عليه"

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 00:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الإنتاج الحربي

استقرت اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني الجديد للزمالك على اسم المدرب ورفعته لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وكان إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وكذلك أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في النادي، أكدا أن اللجنة استقرت على اسم المدير الفني الجديد وأوصت مجلس الإدارة بالتعاقد معه. (طالع التفاصيل)

ولكن ماذا حدث في اجتماع اللجنة الفنية؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: ليس الوقت المناسب للحديث عن رحيل عواد.. وموقف أري بابل أمير مرتضى: بنسبة كبيرة سنعلن اسم مدرب الزمالك خلال الساعات المقبلة إسماعيل يوسف: إخراج وتصوير المباريات يؤثر على قرارات التحكيم ضد الزمالك أبو جبل: أشعر بالظلم.. وأتمنى أن أحصل على حقي مثل باقي الحراس

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أسماء 5 مدربين وهم الأرجنتيني جابرييل كالديرون، والإيطالي باولو تراميزاني.

وكذلك البلجيكي هوجو بروس المدير الفني الأسبق لمنتخب الكاميرون.

بالإضافة إلى البرتغالي جايمي باتشيكو والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية الأسبق.

وتواصلت اللجنة مع المدربين الخمسة وعرفت رؤيتهم ووجهة نظرهم للفريق ومستقبله خاصة في الفترة المقبلة الهامة بسبب خوض بطولة إفريقيا.

وفي النهاية استقرت اللجنة الفنية المكونة من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضى وإسماعيل يوسف أعضاء مجلس الإدارة، وفاروق جعفر نجم الزمالك السابق على اسم المدرب ورفعته لمجلس الإدارة.

وتنتظر اللجنة الفنية الإعلان عن اسم المدير الفني وقد يتأجل ذلك فقط في حال ظهور اسم جديد على طاولة نادي الزمالك.

وأكد أمير مرتضى منصور أن الإعلان عن المدرب بنسبة كبيرة سيكون اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

اللجنة الفنية في الزمالك تستقر على اسم المدرب

محمود علاء يقود الزمالك لإسقاط طنطا

الزمالك مدرب الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمود بسيوني حكما للقاء نادي مصر والأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر يونايتد يتفوق بثلاثية على ليوتن 25 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - كواليس اجتماع اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك الذي "تم الاستقرار عليه" 27 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: ليس الوقت المناسب للحديث عن رحيل عواد.. وموقف أري بابل 40 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: لا عروض رسمية لـ إيهاب جلال.. لكن قد يفكر حال تلقيه من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز 41 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: بنسبة كبيرة سنعلن اسم مدرب الزمالك خلال الساعات المقبلة 52 دقيقة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: إخراج وتصوير المباريات يؤثر على قرارات التحكيم ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر طارق يحيى: غيرت اتفاقي مع بنشرقي بسبب ما رأيته.. واعتذار ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة 4 مرتضى منصور يوجه 9 رسائل عن آل الشيخ وكارتيرون ورئيس التعاون
قد ينال إعجابك