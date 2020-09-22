كادينا سير: أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق مع برشلونة لضم سواريز

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 23:08

كتب : FilGoal

لويس سواريز

توصل أتليتكو مدريد لاتفاق مع برشلونة من أجل ضم الأوروجوياني لويس سواريز.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فأن اللاعب سينتقل مقابل قيمة لم يُعلن عنها بعدما وافق المهاجم البالغ 33 عاما على الانتقال لصفوف الروخيبلانكوس.

وكان برشلونة قد رفض في البداية انتقاله لأتليتكو كونه خصم مباشر في الدوري الإسباني وعلى المستوى الأوروبي.

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وسينضم سواريز لتعويض رحيل الإسباني ألفارو موراتا الذي يقترب من اللعب لصفوف يوفنتوس في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وفشل انتقال سواريز إلى يوفنتوس بسبب مشاكل جواز سفره الإيطالي والتي تطور بشكل قوي صباح اليوم. (طالع التفاصيل)

سواريز (33 عاما) يلعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.

لويس سواريز الدوري الإسباني أتليتكو مدريد برشلونة
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