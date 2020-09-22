تقرير: التحقيق في طريقة حصول سواريز على جواز السفر الإيطالي.. "كان يعرف الأسئلة مسبقا"

يبدو أن تعثر انضمام لويس سواريز مهاجم برشلونة إلى يوفنتوس لم يكن لأسباب فنية في نهاية المطاف. بل بسبب الغش في جواز السفر.

لويس سواريز النادي : برشلونة يوفنتوس

وكالة أنسا الإيطالية قالت إن الشرطة في مدينة بروجيا تحقق رفقة المدعي العام في الطريقة التي حصل من خلالها لويس سواريز على جواز السفر الإيطالي.

وحسب التقرير فإن اللاعب حصل على الأسئلة قبل الاختبار حتى أن نتيجته كانت معدة قبل خضوعه له، ما يعني أنه حصل على الجواز بالغش.

وقال نص التقرير: "مسؤولو الجامعة الإيطالية للأجانب في بروجيا سيخضعون للتحقيق".

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة سامبدوريا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي والتي فاز بها فريقه بنتيجة 3-0: "سيمر وقت طويل من أجل أن يحصل سواريز على جواز سفره، لذلك من الصعب أن يكون مهاجم يوفنتوس".

المهاجم البالغ 33 عاما كان قد وصل لمدينة بيروجيا الإيطالية يوم الخميس الماضي للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية واجتازه بنجاح من أجل الحصول على جواز سفر إيطالي يمكنه من اللعب بقميص البيانكونيري.

سواريز قال في وقت سابق في تصريح مقتضب للغاية على سؤال صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أثناء مغادرته إيطاليا حول انضمامه ليوفنتوس "نعم من الممكن أن يتم الانتقال".

سواريز ربطته التقارير الإسبانية بإمكانية الانضمام لصفوف أتليتكو مدريد.

لكن يظل السؤال لماذا خضع سواريز لهذا الاختبار؟

مهاجم أوروجواي كان في طريقه ليوفنتوس الذي أكمل عدد اللاعبين الأجانب لديه في قائمته لذا كان يتعين على سواريز أن يُعامل معاملة اللاعب الإيطالي.

وتملك زوجة سواريز الجنسية الإيطالية وهو ما يتيح له فرصة الحصول على جواز سفر إيطالي بشرط إتقان اللغة الإيطالية.

وتنص اللوائح الإيطالية على أن لكل فريق حق ضم 12 لاعبا أجنبيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.