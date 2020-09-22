تشكيل الزمالك - أبو جبل يعود لحراسة المرمى وكاسونجو أساسي أمام طنطا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 19:13

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

كابونجو كاسونجو - الزمالك - سموحة

عاد محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك بشكل أساسي أمام طنطا بعد جلوسه على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة السابقة ضد أسوان.

ويلعب الزمالك ضد طنطا في الجولة الـ29 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

ودفع طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك بالمهاجم كابونجو كاسونجو أساسيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: أبو جبل.

الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – الونش – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو.

الوسط المهاجم: إسلام جابر – يوسف أوباما – كاسونجو.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وكريم بامبو وأشرف بنشرقي وعمر السعيد وإمام عاشور وأسامة فيصل ومصطفى فتحي

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية المسابقة.

بينما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

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