خبر في الجول – محاولات مكثفة لتجهيز عبد الشافي للقاء الرجاء

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 18:02

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي - جيرالدو - الأهلي - الزمالك

يجري الجهاز الطبي للزمالك محاولات مكثفة لتجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للحاق بمواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرص عبد الشافي في المشاركة في المباراة قائمة إذ أنه يخضع لأحدث البرامج التأهيلية التي تساعد على سرعة الشفاء.

ويجري عبد الشافي آشعة كل عدة أيام لمعرفة مدى درجة الشفاء واستجابته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها بكسر في الترقوة.

أخبار متعلقة
محمد صلاح يوجه رسالة للأطفال اللاجئين في إفريقيا خبر في الجول – زد تستحوذ على نادي مصر

وإن لم يستطع الظهير الأيسر للزمالك اللحاق بلقاء الذهاب ضد الرجاء فبشكل كبير سيتواجد في مواجهة الإياب.

وكان عبد الشافي أصيب في لقاء القمة الذي فاز به الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

ويواجه الزمالك منافسه الرجء في المغرب في الـ17 من شهر أكتوبر المقبل.

عبد الشافي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يحصد لقب كأس مصر للسيدات ويجمع الثنائية دقيقة | رياضات أخرى
كالتشيو ميركاتو: وكيل ميليك يجتمع مع توتنام الأربعاء 9 دقيقة | أوروبا
رئيس أسوان لـ في الجول: لدينا عرض رسمي وحيد لأحد لاعبينا.. ولكن 22 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد طنطا 23 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - أبو جبل يعود لحراسة المرمى وكاسونجو أساسي أمام طنطا 36 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل طنطا – رضا عبد العال يدفع بخماسي وسط أمام الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - سيراميكا يحافظ على صدارة القاهرة.. وكراسي موسيقية في بحري 52 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي - عودة فتحي لمباراة نادي مصر وغياب الثلاثي الأساسي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك