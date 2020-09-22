خبر في الجول – اجتماع للجنة الفنية في الزمالك لدراسة المرشحين الجدد لتدريب الفريق

تجتمع اللجنة الفنية للزمالك عصر اليوم الثلاثاء من أجل مناقشة جديد ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق.

وتعقد اللجنة المكونة من أحمد مرتضى منصور وإسماعيل يوسف عضوي مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وفارق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة اجتماعها لمناقشة سير ذاتية جديدة لمدربين معروضين على الزمالك.

وتسعى اللجنة للاستقرار على اسم من المرشحين لتدريب الزمالك، للدخول في مفاوضات معه خلال الساعات المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة عرض مدربين جدد على إدارة الزمالك، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي عدم التسرع في هذا الملف.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عن انضمام مدربين آخرين لقائمة المرشحين لقيادة الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فالأرجنتيني جابرييل كالديرون ينافس الإيطالي باولو تراميزاني على قيادة الزمالك.

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