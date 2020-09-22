تقديم موعد مباراة طنطا والأهلي ونقلها لملعب السلام

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم موعد مباراة طنطا والأهلي لتجري يوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساء في ملعب الأهلي WE السلام بدلا من الأحد 27 سبتمبر.

وذلك لأن الزمالك يواجه الجونة يوم الأحد في ملعب القاهرة.

ونقل الاتحاد المباراة لملعب السلام بدلا من المحلة لعدم حصول الأخير على رخصة تطبيق تقنية الفيديو.

ويحل الأهلي، المتوج بالدوري المصري الممتاز، ضيفا على طنطا في الجولة 30.

وتوج الأهلي باللقب يوم الجمعة الماضي ويستعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي ضد مضيفه الوداد في 17 أكتوبر المقبل وبعد 6 أيام يستضيف الإياب.

ويواجه الترسانة في ثمن نهائي كأس مصر في 30 سبتمبر المقبل.

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