خبر في الجول – زد تستحوذ على نادي مصر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 16:22

كتب : محرر في الجول

الزمالك ضد نادي مصر

استحوذت شركة "زد" للاستثمار الرياضي على نادي مصر الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز.

وكان إيهاب لهيطة مدير قطاع الرياضة بشركة "زد" قال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "تم الاتفاق خلال الساعات الماضية على الاستحواذ على أحد أندية الدوري الممتاز، وسيتم الإعلان عن الاسم بشكل رسمي في الوقت المناسب".

وعلم FilGoal.com أن شركة "زد" نجحت في ضم نادي مصر لمجموعتها، بعدما صرفت النظر عن شراء نادي كوكاكولا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

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وتنوي الشركة افتتاح فرعين للنادي في مدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

ويحتل نادي مصر المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

يذكر أن مجلس إدارة شركة "زد" للإستثمار الرياضي عقد شراكة مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لرعاية وتدريب مواهب كرة القدم في قطاع الناشئين لأول مرة في إفريقيا.

ويشغل أنسي ساويرس منصب رئيس مجلس الإدارة فيما تضم عضوية المجلس كلا من حسن عبده، وهيثم عبد العظيم، وأحمد دياب، ومحمد فاخر، وسيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وعماد متعب، ومحمد زيدان، إلى جانب أحمد حسام "ميدو".

نادي مصر في الدوري
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