صن: يونايتد تراجع عن ضم كالفرت-لوين

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد تراجع عن ضم دومينيك كالفرت-لوين لاعب إيفرتون بسبب السعر الذي حدده الأخير للاستغناء عن المهاجم.

وكتبت صن أن إيفرتون طلب 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن كالفرت-لوين (23 عاما).

ويسعى يونايتد لتدعيم صفوفه للمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز ونجح في التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك.

وتألق الإنجليزي كالفرت-لوين وسجل 4 أهداف في أول جولتين من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقضي كالفرت-لوين موسمه الخامس مع إيفرتون الذي انضم له قادما من شيفيلد يونايتد.

وشارك كالفرت-لوين في 136 مباراة مع إيفرتون وسجل 36 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

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