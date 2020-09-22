صن: يونايتد تراجع عن ضم كالفرت-لوين
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 10:44
كتب : FilGoal
قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد تراجع عن ضم دومينيك كالفرت-لوين لاعب إيفرتون بسبب السعر الذي حدده الأخير للاستغناء عن المهاجم.
دومينيك كالفيرت ليوين
النادي : إيفرتون
وكتبت صن أن إيفرتون طلب 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن كالفرت-لوين (23 عاما).
ويسعى يونايتد لتدعيم صفوفه للمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز ونجح في التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك.
وتألق الإنجليزي كالفرت-لوين وسجل 4 أهداف في أول جولتين من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقضي كالفرت-لوين موسمه الخامس مع إيفرتون الذي انضم له قادما من شيفيلد يونايتد.
وشارك كالفرت-لوين في 136 مباراة مع إيفرتون وسجل 36 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.
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