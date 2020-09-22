وكيل كارينيو يكشف لـ في الجول سبب رفض عرض الزمالك لتدريبه

كشف لويس كارينيو شقيق دانييل كارينيو المدير الفني سبب رفض الأخير عرض الزمالك لتدريب الفريق خلفا لباتريس كارتيرون.

وقال وكيل كارينيو لـFilGoal.com: "نحن ممتنون للغاية لرئيس الزمالك وللنادي للعرض المقدم".

واستدرك "لكن شقيقي وعائلته رأوا أنه ينبغي عليه الحصول على راحة لفترة لا تقل عن شهرين قبل العودة للعمل مجددا".

وتابع "لا نعلم ما يمكن أن يحدث في المستقبل، لكن ربما يدرب شقيقي الزمالك أو أي فريق آخر في مصر".

وكانت آخر محطات المدرب الأوروجوايائي صاحب الـ57 عاما هي الوحدة السعودي حيث تم فسخ التعاقد بشكل ودي في شهر أغسطس الماضي.

ويملك كارينيو خبرة كبيرة في الوطن العربي إذ سبق له تدريب النصر السعودي مرتين والعربي القطري ومنتخب قطر والشباب السعودي.

وقاد كارينيو النصر السعودي للظفر بالدوري وكأس ولي العهد في موسم 2013-2014.