نيدفيد يُجيب: هل أخبره الطبيب أنه لن يقدر على لعب كرة القدم مرة أخرى

كشف كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الأهلي حقيقة عدم قدرته على لعب كرة القدم من جديد بسبب الإصابة.

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

وأجاب نيدفيد على سؤال (هل أخبرك الطبيب أنك لن تقدر على لعب الكرة من جديد؟) قائلا: "لا. لم يحدث أبدا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لم يخبرني أي طبيب أنني لن ألعب كرة قدم من جديد".

وتابع "كل ما يُقال في تلك النقطة ليس صحيحا على الإطلاق".

وأشار "تخطينا مرحلة مهمة جدا في التأهيل من الإصابة، ونحن الآن في مرحلة هي الأصعب والأهم".

وشرح "التأهيل يكون على 3 مراحل، مرحلة العلاج الطبيعي ثم بناء العضلة، وتلك أهم مرحلة".

وأردف "لا يوجد وقت محدد لموعد عودتي، والنادي ليس متعجلا لذلك، لأننا نسير يوم بيوم. الأمور مستقرة تماما الآن وأتمنى أن تبقى كذلك".

وحرص نيدفيد على توجيه رسالة شكر لـ محمود الخطيب رئيس الأهلي، قائلا: " أشكر محمود الخطيب لأنه لم يتأخر عنا (كمجوعة لاعبين مصابين) في أي شيء. دعمه لا تصفه كلمات ويتحدث معي باستمرار ورافقني سابقا في زيارات للطبيب".

وتعرض نيدفيد لإصابة في غضروف الركبة ضد مصر للمقاصة، في أبريل من العام الماضي ويغيب منذ ذلك الحين عن الأحمر، وسافر 3 مرات إلى ألمانيا للخضوع لجراحتين وإجراء فحوصات طبية.

وإجمالا لعب نيدفيد 104 مباراة بقميص الأهلي سجل فيهم 10 أهداف.

وتطرق نيدفيد للحديث عن رمضان صبحي وقرار انتقاله لـ بيراميدز، قائلا: " انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز؟ لا أحب إبداء رأيي على الملأ".

وأوضح "رمضان أخ لي وكل شخص له قراراته وحياته وينظر لحياته بصورة معينة وكل شخص عليه احترام الآراء".

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