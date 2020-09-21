استبعاد بهاء مجدي من معسكر المصري وتغريمه 100 ألف جنيه

قرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري استبعاد بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق من المعسكر المغلق المقام في برج العرب.

الاستبعاد لم يكن القرار الوحيد لـ علي ماهر، بل قرر توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب.

وجاء قرار علي ماهر بسبب مغادرة اللاعب لاستاد الجيش في برج العرب عقب تغييره بين شوطي لقاء فريقه أمام سموحة، حسبما كشف الموقع الرسمي للنادي.

المصري خسر أمام سموحة بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

لقاء شهد خروج بهاء مجدي بين شوطي المباراة ليترك مكانه لـ عماد فتحي.

ويحتل المصري المركز الـ 14 على سلم ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 26 مباراة.

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