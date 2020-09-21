بيراميدز يقتنص المركز الثالث بهدف أنتوي في الحدود

واصل جون أنتوي مهاجم بيراميدز تألقه وقاد فريقه للفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب المركز الرابع، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني والذي سيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري وفقا لقرار اتحاد الكرة.

بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 29 في المركز الـ13.

هدف فوز بيراميدز جاء في الدقيقة 37 عن طريق المهاجم الغاني جون أنتوي.

ليصل أنتوي إلى هدفه رقم 103 في الكرة المصرية بشكل عام مع الإسماعيلي والمقاصة والأهلي وبيراميدز.

وشهدت المباراة عودة عبد الله السعيد قائد بيراميدز للمشاركة بعد فترة من الغياب للإصابة.

ويلتقي بيراميدز في المباراة المقبلة مع الإسماعيلي، بينما يلعب حرس الحدود ضد طلائع الجيش.

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