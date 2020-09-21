مرتضى: من الأفضل لـ عواد الرحيل عن الزمالك

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 22:02

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - نادي مصر

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه من الأفضل لـ محمد عواد حارس مرمى الفريق، أن يرحل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور: "من رأيي، الأفضل لـ عواد أن يرحل عن صفوف الزمالك".

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وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "تعاقدت مع عواد وهو الحارس رقم 1 ومن أفضل الحراس في مصر، ولكنه لا يتحمل الجلوس كثيرا على مقاعد الاحتياطي".

وأضاف "نمتلك محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، ولذلك عندما طلب مني الرحيل أخبرته بموافقتي".

وأشار "طلبت منه الحصول على عرض جيد كإعارة أو بيع نهائي، لأن أي حارس يجلس على الدكة كثيرا "بيصدي" وعواد من الحراس الممتازين".

صاحب الـ 28 عاما شارك في 11 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، واهتزت شباكه 10 مرات.

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن التونسي فرجاني ساسي، مشيرا إلى "ساسي لن يرحل عن الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "لم نتلق أي عروض من أجل ساسي، والعرض الوحيد الذي تلقيناه كان من أجل مصطفى محمد".

وكشف "عرض من تركيا بـ 5 ملايين يورو، وعرض آخر بـ 3 ملايين يورو من تركيا من أجل مصطفى محمد".

واستكمل "مصطفى شاب وسعيد بالعرض ولكننا سنجلس معه ونعلمه بأن تركيا دولة معادية وسنسأل مجلس الإدارة ونرى ما سيحدث".

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